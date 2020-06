Le misteriose 'Bolle di Fermi' potrebbero essere state create da Sagittarius A*

Al centro della Via Lattea è possibile trovare le Bolle di Fermi, enormi rigonfiamenti pieni di gas caldissimo, raggi cosmici e campi magnetici. Da una punta all'altra, le bolle si estendono per circa 50.000 anni luce (circa la metà del diametro della Via Lattea stessa), ma sono visibili solo alla luce a raggi gamma ad alta energia.

Uno studio, pubblicato il 14 maggio su The Astrophysical Journal, sostiene che le Bolle, insieme alle misteriose strutture a raggi X e radio che circondano il centro galattico, sono tutte collegate alla stessa serie di eruzioni del buco nero che iniziarono circa 6 milioni di anni fa. Grazie alle simulazioni, gli esperti hanno scoperto che queste onde d'urto iniziarono da Sagittarius A*, il buco nero che si trova al centro della nostra galassia.

Se i getti fossero abbastanza larghi e abbastanza potenti avrebbero potuto creare due onde d'urto gemelle. Qui le onde d'urto hanno compresso e riscaldato il gas, si sono formate le strutture a raggi X a forma di clessidra; i bordi delle onde d'urto, espandendosi nello spazio intergalattico per migliaia di anni luce in entrambe le direzioni, formarono le Bolle di Fermi. L'intero processo sarebbe durato circa un milione di anni, secondo quanto riportato dal team.

Secondo i ricercatori, l'ipotesi delle onde d'urto spiega diverse caratteristiche del centro galattico, tra cui le temperature estremamente elevate delle bolle di Fermi e il fatto che i bordi inferiori delle bolle si sovrappongono perfettamente con le strutture a raggi X.