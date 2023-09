Misteriose luci su Venere? Non sono fulmini, ma qualcosa di inaspettato

Rimane ancora molto da scoprire sui pianeti del nostro sistema solare e Venere non fa eccezione; il suo fitto strato di nuvole, ad esempio, affascina da tempo gli scienziati per i lampi di luce che avvengono al suo interno. Un tempo ritenuti delle semplici scariche elettriche, la causa potrebbe in realtà essere ben diversa.

Nel mentre alcuni ricercatori cercano di confermare l'effettiva presenza di fosfina sul pianeta, un altro team ha proposto un'idea diversa per spiegare i bagliori osservati nell'atmosfera, ovvero i meteoriti.

Secondo le analisi più recenti infatti, sembrava che non ci fossero prove a sufficienza per confermare che si trattasse di fulmini. Piuttosto, gli scienziati ritengono che l'effetto prodotto dall'impatto di piccoli meteoriti di circa 1 centimetro sarebbe simile a quello osservato (un po' come lo schianto visto su Giove qualche giorno fa).

Ciò che potrebbe sorprendere è il numero dei lampi riportati dalla sonda giapponese Akatsuki e dal telescopio Kuiper; i ricercatori stimano che, in un tempo relativamente breve, potrebbero esserci fino a 35.000 lampi di luce nell'atmosfera venusiana - un numero non troppo diverso dal numero di meteoriti che raggiungono la Terra.

"Non è irragionevole immaginare che questi avvengano, diciamo 100 volte al giorno," afferma Claire Blaske, autrice dello studio.

Ciononostante, le conclusioni degli scienziati non negano la possibile presenza di fulmini sul pianeta. "Venere è davvero fantastico. Le reazioni chimiche prodotte dai fulmini sono importanti per spiegare come la vita potrebbe esistere nelle nuvole. Se ci sono dei fulmini, le future navicelle potrebbero sfruttare i loro campi elettromagnetici per studiare la crosta del pianeta," ha aggiunto il coautore Joseph O'Rourke.

Insomma, qualunque sia la risposta, si tratta senza dubbio di un fenomeno intrigante.