Misteriose rocce viola sono state trovate dappertutto su Marte e non sappiamo cosa siano

Marte è chiamato il "Pianeta Rosso" a causa del colore preponderante che possiamo osservare sulla sua superficie. Tuttavia, proprio recentemente, il rover Perseverance ha notato una grande predominanza del viola... e rocce di questo colore sembrano essere ovunque.

Il veicolo spaziale ha trovato queste rocce in quasi tutti i siti finora esplorati nel cratere Jezero, da grandi massi a minuscoli ciottoli. Gli scienziati, però, non sono del tutto sicuri di cosa sia questo rivestimento viola o di come si sia formato.

"Non ho davvero una buona risposta da dare" , ha affermato al National Geographic la geochimica Ann Ollila, che ha presentato una prima analisi del rivestimento viola alla conferenza dell'American Geophysical Union (AGU).

Questo colore appare come un rivestimento sottile e liscio su alcune rocce e come macchie simili a vernice su altre. Le macchie viola individuate da Perseverance sono state in genere trovate anche in aree meno polverose, secondo un'altra analisi presentata alla conferenza AGU (ecco a voi un video esclusivo in HD di Marte). Anche l'altro team, tuttavia, ha sottolineato di non aver mai visto qualcosa del genere.

I primi risultati del team di Perseverance mostrano che lo strato viola sia più morbido e chimicamente distinto dallo strato roccioso sottostante, e forse arricchito di idrogeno e magnesio. Insomma, un nuovo "segreto" di Marte sembra essere stato appena trovato, chissà cosa scopriranno gli scienziati.

A proposito del "Pianeta Viola", secondo Elon Musk non ci saranno abbastanza persone per fondare una città su Marte.