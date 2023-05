Misteriose scosse di origine sconosciuta hanno colpito la Danimarca

Sabato 13 maggio, è accaduto qualcosa di strano e misterioso in Danimarca. Il Geological Survey of Denmark and Groenlandia (GEUS) ha infatti registrato una serie di piccole scosse sull'isola baltica di Bornholm provenienti da una fonte sconosciuta, che hanno lasciato alquanto perplessi gli scienziati. Cosa potrebbe essere?

Secondo quanto affermato dai funzionari del GEUS, un organismo ufficiale che monitora il sottosuolo, le scosse "non sono state causate da eventi sismici, ma da onde di pressione dovute ad un fenomeno nell'atmosfera". Tuttavia, l'origine risulta ancora ufficialmente "sconosciuta".

Da sottolineare come, a chilometri di distanza, presso la città polacca di Ustka, nel nord della regione, più o meno nello stesso intervallo di tempo si stesse svolgendo un'esercitazione chiamata Anakonda23, che ha visto coinvolti caccia a reazione e veri colpi di di artiglieria.

Infatti, in un primo momento si era pensato che le scosse potessero essere state causate da terremoti provenienti proprio dalle esplosioni controllate in Polonia. Ma il GEUS ha subito smentito la cosa affermando: "I sismologi possono confermare che è improbabile che i tremori possano provenire da un evento simile".

Gli abitanti di Bornholm, un'isola rocciosa nel Mar Baltico che ospita circa 40 mila persone, hanno inoltre riferito che le piccole scosse, segnalate già dal primo pomeriggio del sabato, erano: "Tremori simili a terremoti. Come un profondo brontolio, tremolio o tintinnio, che pulsava anche dentro le orecchie".

Secondo i dati del GEUS l'evento è stato di magnitudo 2,3, non causando fortunatamente alcun danno alle persone, ma tanta curiosità e qualche timore. I media danesi hanno infatti riferito solo di alcune crepe sui muri di qualche abitazione.

Rimane quindi un alone di mistero ad avvolgere l'origine di un tale episodio. Vedremo se nei prossimi giorni, ulteriori analisi dei dati, riusciranno a svelare l'arcano.

A proposito di eventi incomprensibili, qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia di un pallone aerostatico che aveva rilevato dei suoi inspiegabili nella stratosfera. Un fenomeno davvero bizzarro. Così come lo strano ronzio sotterraneo registrato nel 2018, al largo delle coste africane, in particolare, nella zona compresa tra il Madagascar e l’Africa.