I misteriosi geyser di plasma che si verificano sul Sole sono stati studiati

Alcuni meccanismi del nostro Sole sono ancora relativamente sconosciuti. Ad esempio, le macchie solari ospitano dei geyser solari, un fenomeno che rilascia enormi quantità di energia dalla nostra stella. L'origine di questi geyser è rimasta misteriosa per decenni, ma nuove ricerche stanno iniziando a far luce su questi fenomeni.

Ciò potrebbe essere causato da due fenomeni. Il primo avviene quando il plasma caldo vicino al nucleo interno del Sole sale in superficie e si trova faccia a faccia con il freddo vuoto dello spazio esterno. Una volta raffreddato, questo plasma diventa più denso e ritorna al nucleo, pronto per ricominciare il processo.

L'altro fenomeno riguarda la rotazione del Sole. Dal momento che la nostra stella non è un corpo solido come la Terra, parti diverse ruotano a velocità diverse (il plasma all'equatore ruota più velocemente di quello ai poli). Questa combinazione di sfregamento verso l'interno e l'esterno, e la torsione causata dalle differenze di rotazione, può amplificare significativamente i campi magnetici e raggrupparli in corde di torsione di pura energia magnetica. Quando la tensione in queste "corde" diventa troppo grande, le linee del campo magnetico si spezzano, rilasciando quell'energia sotto forma di raggi X e materiale.

Entrambe le spiegazioni sembrano del tutto plausibili e, nel corso degli anni, entrambe hanno raccolto prove a supporto. Secondo nuovo documento, recentemente pubblicato sul The Astrophysical Journal, la risposta non risiede in una di queste spiegazioni, ma in entrambe. Esaminando una serie di 10 geyser nel corso di 24 ore, gli autori dello studio sono stati in grado di esaminare la struttura magnetica dettagliata della superficie della stella.

I ricercatori hanno scoperto che entrambi i fenomeni si sono verificati al 50 e 50 nello stesso punto della macchia solare.