I misteriosi problemi riguardo la sonda Voyager 1 sono stati finalmente risolti

La sonda Voyager 1 è da oltre 45 anni nello Spazio e sta, giorno dopo giorno, allontanandosi sempre di più dalla nostra Terra. A inizio 2022 aveva fatto preoccupare gli scienziati, ricevendo strani messaggi di errore; finalmente, sembra che i problemi siano stati risolti.

La NASA ha fatto sapere qualche giorno fa che finalmente Voyager 1 non ha più i curiosi problemi che stava dimostrando da circa 8 mesi, i quali facevano sembrare la sonda confusa sulla sua posizione nonostante non ci fossero strumenti danneggiati o fuori uso.

Il comunicato dell'agenzia spaziale statunitense riferisce che il problema risiedeva nel Sistema di Articolazione e Controllo dell'Assetto della sonda (AACS), che mantiene l'antenna della Voyager 1 puntata verso la Terra. L'AACS avrebbe inviato i suoi dati di telemetria attraverso un computer di bordo che aveva smesso di funzionare diversi anni fa (cosa nota agli ingegneri addetti alla missione) e così il computer ha danneggiato le informazioni.

Gli ingegneri non sanno ancora perché l'AACS abbia iniziato a instradare i dati di telemetria al computer errato, ma probabilmente potrebbe esserci stato un conflitto di comandi tra i diversi elaboratori a bordo della sonda. Se fosse così, significherebbe che c'è ancora un problema da qualche parte nella Voyager 1, ancora difficile da identificare. La ricerca continua, ma per ora la sonda è al sicuro e non spaventa più di tanto gli scienziati.

"Siamo felici di riavere la telemetria", si legge nel comunicato NASA. “Faremo una lettura completa della memoria dell'AACS e osserveremo tutto ciò che sta facendo. Ciò ci aiuterà a provare a diagnosticare il problema che ha causato gli errori di telemetria. Quindi siamo cautamente ottimisti, ma abbiamo ancora altre indagini da fare".

Attualmente l'unica difficoltà è il comunicare con Voyager 1, la quale si trova a più di un giorno-luce di distanza dalla Terra, il che vuol dire che per inviare un comando e ricevere una risposta occorre aspettare ogni volta due giorni. Una vera seccatura.