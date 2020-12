I misteriosi 'Skyquake', un fenomeno che gli scienziati non riescono a decifrare

Di misteri apparentemente inspiegabili sul nostro pianeta ce ne sono moltissimi, dove gli scienziati non dormono la notte per cercare una spiegazione plausibile. Uno di questi è il famigerato "Skyquake", il rumore di un forte cannone, una tromba o un boom sonico che proviene dal cielo ed è stato ascoltato in tutto il mondo. La causa? Bella domanda.

Tali rumori si sentono pure lungo la costa della Carolina, negli Stati Uniti, è hanno ricevuto anche un nome specifico: Seneca Guns. Secondo lo United States Geological Survey (USGS), "negli Stati Uniti, la maggior parte dei rapporti di questi misteriosi rumori provengono dal nord-est e lungo la costa orientale, ma ci sono state anche osservazioni lungo la costa occidentale".

Alcuni di questi eventi sono stati così forte in passato che hanno fatto tremare finestre e addirittura interi edifici (da qui la definizione di "terremoti del cielo"). Tali rumori possono essere ascoltati in qualsiasi momento dell'anno, ma sembrano essere più comuni in autunno o quando c'è un notevole raffreddamento del tempo.

Possono essere ascoltati in particolare "durante le inversioni di temperatura, quando l'aria fresca e densa vicino al suolo crea un canale sonoro sul quale i suoni possono riverberarsi, creando i 'boom' che sentiamo a livello del suolo", secondo la Federal Point Historic Preservation Society.

Questi eventi sembrano verificarsi specialmente durante un terremoto, come quello del 1857 in Italia o dell'Inghilterra tra il 1880 e il 1916. Tuttavia, ci sono anche resoconti di rumori che non sono associati ai terremoti. La maggior parte di questi tende ad avere cause naturali, da fulmini, tempeste, meteore e movimenti delle dune di sabbia. Attualmente, però, non c'è consenso scientifico per la creazione di questo evento.

Una delle spiegazioni più convincenti proviene dallo United States Geological Survey (USGS), nel 2005, quando ipotizzarono che la causa più probabile per i suoni fosse per colpa dei terremoti superficiali che si verificano al largo. Un'altra interessante spiegazione per questi "Skyquake" è stata fornita da uno studio della Duke University. Secondo i ricercatori, infatti, sono eventi di origine atmosferica.

Una cosa è certa: non è stata ancora trovata una spiegazione definitiva.