Il misterioso aereo spaziale X-37B è tornato sulla Terra dopo 780 giorni

Dopo quasi due anni in orbita, l'aereo spaziale senza pilota X-37B della US Air Force è finalmente atterrato al Kennedy Space Center in Florida nella giornata di ieri. Il velivolo ha battuto il precedente record ed è stato in volo per 780 giorni.

Il segretario del'Aeronautica Militare statunitense, Barbara Barrett, in una nota ha sottolineare che la missione che ha coinvolto "l'X-37B continua a dimostrare l'importanza di un piano spaziale riutilizzabile". Nel programma rientrerebbero almeno due aerei riutilizzabili, che hanno accumulato 2.865 giorni nello spazio nel corso di cinque missioni, con l'ultima che è stata lanciata il 7 Settembre 2017.

A livello estetico, gli aerei spaziali di Boeing assomigliano ad una versione più piccola delle vecchie navicelle spaziali della NASA ed hanno una traiettoria di rientro simile che prevede l'uso di una pista. Inoltre, sono anche dotati di un piccolo vano di carico utile ed utilizzano un array solare dispiegabile per l'alimentazione.

L'X-37B è lungo circa 8 metri ed ha un'apertura alare di 4 metri, ed è progettato per restare in orbita per un massimo di 270 giorni. E' stato progettato per fare da piattaforma per gli esperimenti e per offrire agli scienziati una panoramica più ravvicinata sul trasporto di sensori satellitari ed altre apparecchiature per lo spazio.

Il programma è ovviamente classificato, e per tale ragione non sono state diffuse informazioni a riguardo.