Un misterioso aereo degli Stati Uniti è in orbita da due anni

L'aereo spaziale X-37B della US Air Force ha appena battuto il record per i voli spaziali. Lo scorso 26 Agosto lo spazioplano senza pilota ad energia solare ha infatti superato il limite di 717 giorni, 20 ore e 42 minuti di volo consecutivo, nell'ambito della missione OTV-5 cominciata il 7 Settembre 2017.

Il decollo è avvenuto a bordo del razzo SpaceX Falcon 9 della società di Elon Musk, ma non è chiaro per quale motivo sia in volo da così tanto tempo, tanto meno l'obiettivo della missione, che classificata.

Nella scheda informativa dell'X-37B si legge che "le tecnologie in fase di test nel programma comprendono la guida avanzata, la navigazione ed il controllo", oltre ai sistemi di protezione termica e delle varie componenti del veicolo. L'Aeronautica, dal suo canto, ne ha parlato solo in maniera generica senza scendere nei dettagli.

L'X-37B è stato messo a punto dalla Boeing ed è paragonato ad uno shuttle della NASA, seppur in dimensione minore, grazie alla lunghezza di 8 metri e l'altezza di 3 metri. L'apertura alare invece raggiunge i 4,6 metri, mentre il vano per il carico utile ha le dimensioni di un camioncino.

Proprio come lo space shuttle, l'X-37B decolla verticalmente ed atterra su una pista. Tutte le quattro missioni sono decollate dalla Florida: i primi tre atterraggi sono avvenuti presso la base aerea di Vandenberg in California, mentre OTV-4 è atterrato presso lo Shuttle Landing Facility del Kennedy Space Center.

La missione OTV-1 è stata lanciata nell'aprile del 2010 ed è tornata sulla Terra 224 giorni dopo. OTV-2 invece è stata in orbita 468 giorni da marzo 2011 a giugno 2012, OTV-3 ha preso il via a dicembre 2012 per concludersi ad ottobre 2014, mentre OTV-4 è stato in volo a 719 giorni fino a Maggio 2017.