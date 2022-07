Il misterioso aereo X-37B stabilisce nuovo record per la permanenza in orbita

Nuovo record in vista per X-37B, un velivolo spaziale, erede dello Shuttle, che riesce sempre a far parlare molto di sé. L'aereo ha infatti stabilito due nuovi record: il 7 luglio ha battuto di un giorno il suo precedente tempo trascorso in orbita terrestre e l'8 luglio ha superato il suo stesso primato del giorno prima.

Attualmente il mezzo di trasporto di Boeing è alla sua sesta missione, nota come Orbital Test Vehicle-6 (OTV-6). È stato lanciato il 17 maggio 2020, il che significa che dal 7 luglio è rimasto nello spazio per 781 giorni senza interruzioni. Se vi ricordate vi abbiamo parlato di un primato simile nel 2019, quando il velivolo è rimasto 780 giorni nello spazio.

"L'analisi fino a questo punto ha mostrato che [il mezzo] ha funzionato bene in orbita e anche in alcuni casi ha superato i nostri test di laboratorio pre-lancio", ha affermato Chris DePuma, responsabile del programma in una dichiarazione. La ricezione dei primi pacchetti di dati dall'X-37B "ha confermato che tutto il nostro duro lavoro ha dato i suoi frutti."

Cosa trasporta X-37B nello spazio? Non lo sappiamo, o per meglio dire lo sappiamo in parte. Oltre a dei carichi classificati e quindi riservati, a bordo del mezzo di trasporto ci sono cinque carichi utili sperimentali, più due esperimenti della NASA con l'obiettivo di studiare gli effetti delle radiazioni sui semi delle piante.