La "luce cinerea", o AL, è un misterioso ed affascinante bagliore con un'intensità decisamente debole, osservabile nell’emisfero notturno del pianeta Venere. La particolarità? I computer non riescono a rilevarlo, ma l’occhio umano si!

Dopo aver scoperto che le nuvole di Venere non sono così ostili come sembrano, il bizzarro fenomeno è stato segnalato per la prima volta nel 1643 dall'astronomo italiano Giovanni Riccioli, AL è stato osservato molte volte da allora, ma la sua natura debole e transitoria ha impedito uno studio approfondito. Vi è però una peculiarità che rende ancora più complesso studiarlo.

Il fenomeno, spesso paragonato alla "luce della terra" riflessa che a volte illumina il lato oscuro della Luna, è stato infatti rilevato solo dall’occhio umano e nessuno strumento scientifico, né terrestre né spaziale, lo ha mai registrato. Ma com’è possibile tutto ciò?

Diversi ricercatori hanno dichiarato pubblicamente che il fenomeno sia di natura illusoria, senza riuscire ad ogni modo a fornire una prova concreta. La scienza però, la pensa diversamente.

Ci sono in realtà buone prove che le particelle energetiche del vento solare, così come la luce ultravioletta proveniente dal Sole, possono eccitare gli atomi di ossigeno nell’atmosfera venusiana. Tutto ciò, crea un debole bagliore verde come quello visto nelle aurore sulla Terra.

Sebbene risulti praticamente impossibile osservare la colonizzazione dei tardigradi sulla Luna ad occhio nudo, questo particolare fenomeno ci insegna che talvolta, anche la tecnologia può "sbagliare". A questo punto non ci resta che comprendere perché gli attuali dispositivi non sono in grado di rilevare il misterioso fenomeno.

