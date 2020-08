Un misterioso 'battito cardiaco' di raggi gamma rilevato da una nube di gas cosmica

Un team di ricercatori ha ascoltato il misterioso "battito cardiaco" all'interno di una nube di gas cosmica nella costellazione dell'Aquila. La misteriosa nuvola "batte" allo stesso ritmo di un piccolo buco nero situato a circa 100 anni luce di distanza. Può un buco nero, 100 anni luce distante, influenzare una nuvola di gas?

Questo mostro cosmico (10-20 la massa del Sole) fa parte di un sistema microquasar noto come SS 433 (che si trova a circa 15.000 anni luce di distanza dalla Terra), insieme ad una stella gigante che è circa 30 volte la massa del Sole. I due oggetti orbitano l'uno intorno all'altro e il buco nero attira la materia dalla stella gigante, creando un disco di accrescimento attorno alla singolarità.

"Questo materiale si accumula in un disco di accrescimento prima di cadere nel buco nero", ha dichiarato nel comunicato Jian Li, autore principale dello studio del centro di ricerca nazionale DESY. "Tuttavia, una parte di quella materia non cade all'interno del mostro, ma fuoriesce ad alta velocità in due getti stretti in direzioni opposte sopra e sotto il disco di accrescimento rotante".

Questi getti sono costituiti da raggi X e raggi gamma. Tuttavia, il disco di accrescimento sembra oscillare, sparando nello spazio questi "lampi" lungo un percorso a spirale - un po' come una trottola -, invece di una linea retta. Il microquasar SS 433 oscilla con un periodo di 162 giorni. Allo stesso tempo, i ricercatori hanno trovato lo stesso modello di comportamento nei segnali a raggi gamma che emana la nube di gas, rinominata Fermi J1913+0515.

I loro risultati, pubblicati sulla rivista Nature Astronomy, suggeriscono che il "battito cardiaco" della nube sia alimentato da un microquasar. I due oggetti, comunque, si trovano a 100 anni luce di distanza, pertanto sono necessarie ulteriori osservazioni per risolvere questo apparente misterioso fenomeno.