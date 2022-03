Un misterioso cerchio luminoso è apparso nei cieli di Pechino... di cosa si tratta?

Da qualche giorno sta girando sul web il curioso video che potete apprezzare in questa news: sembra che nei cieli di Pechino sia apparso questo "misterioso" cerchio di luce, catturando la curiosità (e destando un po' di apprensione) in molti cittadini. Vediamo cosa è successo.

Non è la prima volta che assistiamo alla diffusione massiccia di tali video su internet, magari mostrando fenomeni inspiegabili ma che poi - alla fine - si sono dimostrati niente più che eventi fisici quasi banali. Il trucco, come sempre, è contestualizzare e capire cosa sta accadendo.

Il video in questione è un esempio perfetto di ciò che avete appena letto: come si può notare, un cerchio luminoso, sottile ma ben definito, è apparso tra le nubi di Pechino circa due settimane fa, per la precisione nella serata del 13 marzo 2022. Molti testimoni lo hanno avvistato chiaramente, identificando anche particolari degni di noti: alcuni passanti hanno riconosciuto al centro del disco luminoso un punto lampeggiante, quasi come una luce di segnalazione.

Chiaramente l'immaginazione di molti è volata subito verso fenomeni inspiegabili, arrivando addirittura a pensare ad una ormai certificata invasione aliena, o quanto meno un primo contatto (ci mancherebbe solo questo in un 2022 già all'insegna dei record). Alcuni hanno pensato anche ad una manifestazione di un potere mistico, giunto finalmente per dare prova della propria esistenza senza ulteriore ambiguità... ma, come possiamo immaginare, la realtà è (purtroppo o per fortuna) molto più banale.

Per quanto l'evento sembri incredibile e quasi spaventoso, non è null'altro che un misto di fenomeni di rifrazione e riflessione della luce proveniente dallo Stadio Nazionale di Pechino, dove proprio quella sera si sono tenute le prove, e poi la serata finale, della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Invernali 2022.

I fari intensi, uniti alla fitta coltre di nubi, hanno generato quasi una sorta di "specchio nelle nuvole", riflettendo sostanzialmente l'aureola luminosa delle luci della struttura di Pechino.

Insomma un grande spavento per un fenomeno tutto sommato semplicissimo e poco emozionante, ma che a molti ha regalato a prescindere grande soddisfazione. Voi che fareste se vedeste una cosa del genere in cielo? Diteci pure cosa ne pensate nella sezione commenti a vostra disposizione.