Il misterioso ed enigmatico caso dei 'principi nella torre'

Giusto qualche giorno fa, disquisimmo di fratelli e successione dinastica, così abbiamo pensato potesse interessarvi la misteriosa storia dei fratelli noti come i “principi della torre”. Nel 1483, Edoardo V (12 anni) e Riccardo di York (9 anni) entrarono nella Torre di Londra: non furono mai più rivisti.

O meglio, non prima di 191 anni… I presunti resti dei due bambini furono scoperti nel Castello di Windsor, sepolti sotto una scala di pietra. Nel 1933, furono analizzate le ossa pervenutaci, per poi essere accuratamente riposte in un’urna e lasciate nell’Abbazia di Westminster, dove oggi c’è la porta più antica del Regno Unito.

Quando re Edoardo IV morì nel 1483, Edoardo V era il primo in linea di successione dinastica, rispetto al fratellastro. Iniziano così i preparativi per l’incoronazione e, come di consueto, i bambini furono collocati nella Torre di Londra, in attesa del fatidico giorno. Il piccolo re Edoardo V riuscirà a regnare solamente pochi mesi, in quanto fu deciso che né lui né Riccardo avevano diritto alla Corona: erano il frutto di un matrimonio bigamo.

A prendere le redini della situazione fu Riccardo III, zio dei due principi, che ottenne il titolo di re. Da quando i bambini furono collocati nella Torre, a seguito della scomparsa del padre, non si seppe più nulla di loro. Ovviamente, le voci e le teorie più gettonate vedevano re Riccardo III come il carnefice dei figli di Edoardo IV.

Con l'aumentare della curiosità, aumentarono anche le capacità forensi, che portarono a riesaminare i corpi nel 1933. All'epoca, fu stabilito che i resti appartenevano a due giovani ragazzi morti intorno all'anno 1483, ma senza la possibilità di datare al carbonio le ossa. Questa piccolissima e imprecisa informazione ha fatto nascere le teorie e le speculazioni circa il mistero dei “principi della torre”.

Nel 2012 i resti di re Riccardo III furono trovati sepolti sotto un parcheggio a Leicester. Il gruppo che si è occupato delle ricerche, Revealing Richard III, ha individuato un lontano discendente vivo di Riccardo III, il quale, tramite analisi genetiche, poteva finalmente far luce sulla questione dei fratelli.

Come ci si aspettava, però, la Chiesa d’Inghilterra, i ministri del governo e sua maestà Elisabetta II rifiutarono categoricamente la riesaminazione dei corpi. Anche la BBC e Channel 4 fecero pressione affinché continuassero le indagini, rispettivamente nel 1993 e nel 1995.

Nel dicembre del 2021 la squadra a cui si deve la scoperta delle ossa di Riccardo III inaugura un nuovo progetto, “Missing Princes Project”, affiancandosi ad esperti accademici specializzati in traduzioni di lingue antiche, in paleografia e indagini scientifiche.

Si è scoperto, dallo studio delle ricerche archiviate, che ci fu un accordo con il piccolo Edoardo V, affinché adottasse il nome di “John Evans” e vivesse nella terra del fratellastro, nel Devon.

Il ricercatore capo del Missing Princes Project ha così dichiarato: "Le prove suggeriscono che Edward è stato mandato a vivere il resto della sua vita nella terra del fratellastro nel silenzio, come parte di un accordo raggiunto tra sua madre e Riccardo III, e più tardi con Enrico Tudor (Enrico VII).”

Gli esperti che lavorano al caso teorizzano che la storia dei principi assassinati della torre potrebbe essere stata inventata come una mossa politica contro il re Riccardo III.

[John Everett Millais; CC-BY-SA-4.0]