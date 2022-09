Questo misterioso luogo esiste sulle mappe ma non nella realtà: ecco a voi Sandy Island

Creare una mappa perfetta della Terra non è semplice e gli errori in un sistema così grande sono spesso all'ordine del giorno. Stiamo parlando di Google Maps, servizio della grande G che viene utilizzato da tantissime persone ogni giorno, ma che alle volte sbaglia e ci mostra dei "buchi neri" sul nostro pianeta.

Una delle scoperte più sconcertanti rimane Sandy Island, un pezzo di terra delle dimensioni di Manhattan nel Pacifico meridionale tra l'Australia e la Nuova Caledonia "sconosciuto" dagli scienziati. Non si tratta di una scoperta recente, poiché l'esploratore britannico James Cook incluse per la prima volta "Sandy I" nella sua "Carta delle scoperte nell'Oceano Pacifico meridionale" del 1776.

L'isola venne menzionata successivamente in molte altre mappe, come quella dell'Ammiragliato britannico nel 1908, ma venne eliminata definitivamente dall'ufficio idrografico francese poiché considerata "isola fantasma" nel 1979. Nonostante ciò, Sandy Island è riapparsa e scomparsa in molte altre mappe, da Google Maps a Google Earth... ma anche su molte carte nautiche e mappe scientifiche.

Nel 2012 una spedizione di 25 giorni intorno alla costa australiana cercò il pezzo di terra ma non venne trovato nulla. Per adesso, non esiste una spiegazione ufficiale su come un grande pezzo di terra sia apparso sulle mappe per secoli ma oggi non possa essere trovato.

Potrebbe essere stato semplicemente un errore o, secondo alcuni, il cambiamento climatico potrebbe aver inghiottito l'isola per sempre. Molto più probabile è che Sandy Island sia stata una zattera di pomice o una gigantesca roccia galleggiante, come questa che è emersa dopo un'eruzione vulcanica qualche anno fa.