Il misterioso incidente del passo di Djatlov è stato finalmente spiegato

L'incidente del passo di Djatlov è un mistero da più di 60 anni. Tutto ebbe inizio la notte del 2 febbraio 1959, quando nove escursionisti accampati nella parte settentrionale dei monti Urali - esattamente sulle pendici del monte Kholat Syakhl - morirono per cause sconosciute. Una nuova teoria cerca di spiegare il tragico evento.

Un mese dopo l'incidente, quando i soccorritori arrivano sul luogo, le autorità sovietiche dell'epoca stabilirono che tre morirono a causa di traumi fisici e gli altri sei per ipotermia. La teoria più recente, e anche quella più convincente, risale all'anno scorso, quando i ricercatori puntarono il dito verso una "valanga a lastroni", un raro tipo di evento in cui lastre di neve e ghiaccio si muovono insieme.

La spiegazione riusciva a dare un senso alla storia, ma non ha convinto tutti. Così gli esperti che hanno formulato la teoria, Johan Gaume e Alexander M. Puzrin, hanno condotto tre spedizioni sulla montagna trovando prove video di due recenti valanghe. I risultati sono stati riportati sulla rivista Communications Earth & Environment.

"Sono stati presi di mira due aspetti chiave della nostra teoria, sostenendo che il pendio non fosse abbastanza ripido e le condizioni non erano adatte per l'innesco di una valanga", ha dichiarato Gaume. "La maggior parte delle critiche provenivano da parenti e complottisti. Ci siamo sentiti come se molte persone stessero rifiutando il nostro approccio scientifico perché volevano mantenere un velo di mistero attorno al tragico evento".

Le due spedizioni, che si sono svolte nel 2021, una in estate e una in inverno, hanno appurato che la creazione di valanghe fosse certamente possibile. La terza e ultima spedizione nel gennaio 2022, guidata da Oleg Demyanenko e Dmitriy Borisov, ha effettivamente filmato le prove di due recenti valanghe di lastroni di neve.

La fine dei nove escursionisti del passo di Djatlov potrebbe essere quindi stata finalmente spiegata.