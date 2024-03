Il misterioso lago della Death Valley è spacciato: hai poco tempo per vederlo

Il Lake Manly, lago temporaneo del bacino di Badwater che si è formato inizialmente alla fine di agosto dello scorso anno, sta scomparendo. Cosa sta succedendo?

La Death Valley è divenuta celebre per i suoi record di temperatura. Tuttavia, a seguito del passaggio dell’uragano Hilary che aveva portato forti piogge nella regione, un misterioso lago stava scomparendo solo pochi mesi fa. Il mese scorso però, c’è stata una notevole ed inaspettata svolta.

Un particolare fenomeno meteorologico definito fiume atmosferico, ha scaricato 38 millimetri di pioggia nella Death Valley in soli tre giorni. Per avere un’idea di cosa ciò significhi, pensate che normalmente ne cadono solo 50 in un anno intero.

Da questo improvviso fenomeno, le acque del lago erano abbastanza profonde da consentire ai visitatori di praticarvi il kayak. Navigare un lago nella Death Valley? Un sogno. Purtroppo però, le cose stanno per cambiare.

"Venti intensi dal 29 febbraio al 2 marzo hanno soffiato il lago verso nord, allargandolo, con un conseguente calo del livello dell’acqua. Il lago ora è troppo poco profondo e troppo lontano dalla strada per trasportare e varare imbarcazioni senza danneggiare il paesaggio. Pertanto, ora è chiuso alla navigazione", si legge in una dichiarazione del Death Valley National Park Service.

A seconda che nella Death Valley si verifichino o meno altri eventi meteorologici più significativi, come si può notare anche dalle condizioni del lago nelle immagini presenti al seguente link, i ranger del parco prevedono che i resti del lago saranno visibili fino ad aprile, mese in cui probabilmente scomparirà completamente.

Ad ogni modo, anche senza poter pedalare all’interno di un lago, i visitatori sono incoraggiati a attenersi ai percorsi stabiliti, poiché camminare nelle saline fangose lascerebbe il paesaggio pieno di impronte che rimarranno visibili fino al successivo riempimento del bacino.

"La maggior parte di noi pensava che il lago sarebbe scomparso entro ottobre. Siamo rimasti scioccati nel vederlo ancora qui dopo quasi sei mesi", ha dichiarato Abby Wines, ranger del Parco nazionale della Death Valley.