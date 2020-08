Un misterioso lampo radio veloce continua a ripetersi nel tempo, in 'perfetto orario'

Un lampo radio veloce (fast radio burst, FRB) è un fenomeno astronomico di altissima energia che si verifica in pochissimi millisecondi. All'inizio di quest'anno gli esperti hanno scoperto uno di questi "lampi", chiamato FRB 121102, che oltre a ripetersi nel tempo lo stava facendo anche in un ciclo distinguibile.

In che senso? Per circa 67 giorni il lampo radio veloce non emette alcun segnale, poi per circa 90 giorni si sveglia di nuovo, emettendo ripetuti bagliori radio di millisecondi prima di tacere e l'intero ciclo di 157 giorni si ripete. Gli esperti, emozionati dalla scoperta, stanno osservando continuamente la fonte del lampo radio veloce.

Un fatto curioso è senza dubbio la potenza, e la lontananza, di questi scoppi: possono caricare tanta potenza quanto centinaia di milioni di Soli da galassie da milioni a miliardi di anni luce di distanza. Non sappiamo ancora cosi causi questi fenomeni, anche se recenti prove indicano un tipo di stella di neutroni chiamata magnetar.

Tuttavia, nonostante questi eventi siano per lo più singoli - ovvero che "scoppiano" una volta e poi non si vedono più - alcuni si ripetono nel tempo. Quest'ultimi, ovviamente, sono quelli più affascinanti da esaminare. Prima che il suo ciclo fosse scoperto dall'astronomo Kaustubh Rajwade dell'Università di Manchester e dal suo team, FRB 121102 era già famoso per essere il lampo radio veloce più attivo finora scoperto.

È stato il primo lampo radio veloce ad essere localizzato, in una regione di formazione stellare in una galassia nana a 3 miliardi di anni luce di distanza. La periodicità di queste esplosioni, secondo diverse osservazioni, sembra essere "altalenante": tra settembre 2017 e giugno 2020, in combinazione con i dati della ricerca di Rajwade, un team guidato da Marilyn Cruces del Max Planck Institute for Radio Astronomy, ha ricavato una periodicità di 161 giorni; mentre un team guidato da Pei Wang del National Astronomy Observatory of China ha scoperto un ciclo di circa 156,1 giorni.

I calcoli su questa periodicità, tuttavia, potrebbero essere affinati ulteriormente. Staremo a vedere cosa scopriranno gli esperti a lavoro su questa misteriosa sorgente radio.