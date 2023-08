Questo misterioso metallo cosmico potrebbe rivoluzionare il mondo

Nel prossimo futuro i metalli rari della Terra giocheranno un ruolo fondamentale nella costruzione di strutture per l'energia rinnovabile (turbine eoliche, auto elettriche). Questi materiali sono spesso difficili da reperire, ma fortunatamente un metallo proveniente dallo spazio potrebbe venire in nostro aiuto.

Seppur i metalli rari terrestri non siano propriamente "rari", sono perlopiù sparsi per la Terra in piccole concentrazioni, il che può creare una serie di problemi per la loro estrazione.

Al momento è la Cina a possedere la maggior parte dei giacimenti noti (circa l'80%). Se poi pensiamo ai possibili divieti di esportazione considerati dalla nazione, i rifornimenti di questi preziosi materiali potrebbero essere a rischio.

"I depositi di metalli rari esistono altrove, ma le operazioni minerarie possono essere distruttive: bisogna prevelare molto materiale per raccoglierne una piccola quantità. Tra i problemi ambientali e la dipendenza dalla Cina, c'è una spinta a cercare dei materiali alternativi," ha dichiarato Lindsay Greer, docente alla Cambridge University.

Il professor Greer si è imbattuto, nel 2022, in una possibile soluzione: la tetrataenite, una lega di ferro e nickel con molte proprietà magnetiche comuni ad altri metalli rari.

Fino ad ora mettere le mani su questo strano materiale spaziale è stato tutt'altro che facile, dato che si trovava esclusivamente nei meteoriti; ma l'anno scorso un gruppo di scienziati guidati da Greer ha scoperto un modo per produrre la tetrataenite in massa. Il metodo è sorprendentemente semplice, poiché richiede solo la fusione di ferro, nickel e fosforo.

Non è ancora chiaro se la tetrataenite nata da questo processo possieda le stesse qualità magnetiche di quella trovata nelle rocce spaziali, ma il suo possibile impiego futuro risponderà a questa domanda. Nel frattempo, c'è anche chi ha usato, senza saperlo, un prezioso meteorite come fermaporte.