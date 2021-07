Un misterioso minerale visto prima d'ora solo nei meteoriti è stato trovato sulla Terra

Fino a un paio di decenni fa gli scienziati sconoscevano l'allabogdanite, un minerale molto raro che in precedenza è stato trovato solamente all'interno dei meteoriti. Tuttavia, recentemente, gli esperti hanno scoperto la sostanza per la prima volta nelle rocce della Terra, in una formazione sedimentaria non lontana dalle rive del Mar Morto.

I frammenti del minerale sono stati trovati all'interno di un piccolo meteorite di ferro recuperato dal fiume Bolshoi Dolguchan nella Yakutia orientale, in Russia. Successivamente l'allabogdanite - chiamata così in onore della geologa russa Alla Bogdanova - è stata trovata anche in altri meteoriti schiantati sulla Terra.

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista American Mineralogist, gli scienziati hanno riportato la scoperta del minerale di fosfuro nel deserto del Negev in Israele, situato a sud-ovest del Mar Morto. Si tratta, infatti, della "prima occorrenza terrestre di un minerale precedentemente trovato solo in meteoriti di ferro", spiega nel nuovo articolo un team di ricercatori, guidati dal cristallografo Sergey Britvin dell'Università di San Pietroburgo in Russia.

L'elemento in questione potrebbe ancora essere "esclusiva" dello spazio, poiché secondo gli esperti il materiale si forma solo a pressioni estremamente elevate: oltre 25 gigapascal. "Pressioni così elevate sulla Terra possono essere raggiunte durante collisioni catastrofiche con grandi impatti di meteoriti, o nelle condizioni del mantello terrestre, a una profondità di oltre 500 chilometri", afferma Britvin.

Non ci sono, tuttavia, prove di grandi collisioni di meteoriti nella regione, quindi non è chiara come sia nata l'allabogdanite terrestre. L'unico modo per ricevere risposte è riuscire a localizzare altri casi simili.