Un misterioso monolite di metallo è stato trovato nel bel mezzo del deserto dello Utah

Un team di biologi ha scoperto un monolite di metallo nel bel mezzo del deserto dello Utah e gli esperti non hanno alcuna idea da dove provenga. Il monolite è alto circa tre metri ed è stato individuato dall'alto (così come potrete osservare dal tweet che troverete in calce alla notizia).

"Questa è stata la cosa più strana che ho incontrato là fuori in tutti i miei anni di volo", ha dichiarato il pilota protagonista della scoperta all'emittente KSLTV, una stazione di notizie locale. Sicuramente non si tratta di una installazione antica, vista la lucentezza del metallo. La sua posizione è stata intenzionalmente tenuta nascosta per tenere lontana i possibili curiosi.

La scoperta è avvenuta mercoledì scorso, quando gli ufficiali dell'Aero Bureau del Dipartimento della Pubblica Sicurezza dello Utah stavano volando in elicottero, in ambito della missione della Divisione delle Risorse per la fauna selvatica. L'obiettivo era quello di contare le Pecore delle Montagne Rocciose nello Utah sud-orientale.

Hutchings afferma che molto probabilmente sia stato collocato in questo luogo da qualche artista fan del cult di Stanley Kubrick "2001: Odissea nello spazio". "Suppongo che sia un artista new wave o qualcosa del genere o, qualche grande fan del film", afferma infine Hutchings. Nonostante l'idea possa sembrare molto carina, è illegale installare strutture o opere d'arte senza autorizzazione su terreni pubblici "non importa da quale pianeta vieni", ha dichiarato lo Utah DPS in una dichiarazione.