Il misterioso monumento per la ricostruzione del mondo è stato distrutto

Vi abbiamo già parlato sulle nostre pagine del Georgia Guidestones, un monumento con origine ignota che è stato costruito con, a detta di molti, un semplice obiettivo: fornire una guida agli esseri umani per ricostruire la società dopo il collasso o la distruzione di quest'ultima.

L'opera in questione aveva anche lo scopo di fungere sia da bussola che da calendario. Inoltre, sulla struttura granitica sono presenti le istruzioni per ricostruire la società in diverse lingue: inglese, spagnolo, swahili, hindi, ebraico, arabo, cinese e russo. Tuttavia, così come avrete già letto dal titolo della notizia, il Georgia Guidestones è stato distrutto.

Il monumento è stato fatto saltare in aria da un'esplosione alle 4 del mattino di mercoledì 6 luglio, mentre le autorità hanno affermato di aver poi distrutto i resti "per motivi di sicurezza". La struttura, dalla sua collocazione ignota nel 1980, ha attirato le ire di molti esponenti delle teorie del complotto, che vedevano la pietra come "i 10 comandamenti dell'anticristo" o le regole per la "creazione di un nuovo ordine mondiale".

Il GA Bureau of Investigation della Georgia ha condiviso i filmati dell'esplosione in rete. Per adesso le autorità hanno scoperto soltanto che l'ordigno è stato piazzato da delle persone che si sono allontanate dalla scena con una macchina argentata. Insomma, questa è la fine definitiva di un monumento che ha fatto parlare molto di sé? O verrà costruito nuovamente da qualche parte?

Nel frattempo, in caso di apocalisse, questa gigantesca costruzione servirà come scatola nera.