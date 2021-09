Ecco dove potrebbe essere il misterioso 'nono pianeta' del Sistema Solare

Un nuovo studio pubblicato sul server di prestampa arXiv.org (che deve ancora ricevere revisione paritaria) ha stabilito dove potrebbe essere - ovviamente in maniera del tutto ipotetica - il nono pianeta del Sistema Solare. Stiamo parlando del "Pianeta 9" o "Pianeta X", un corpo celeste a lungo discusso.

Come trovare questo famigerato pianeta? Ovviamente grazie alla matematica, lo stesso metodo utilizzato con la scoperta di Nettuno, poiché Urano sembrava essere "strattonato gravitazionalmente" da un pianeta. Nel caso del Pianeta Nove non abbiamo una spinta gravitazionale su un altro pianeta, ma su uno strano raggruppamento di piccoli corpi ghiacciati nel sistema solare esterno.

Molte orbite di questi oggetti sono raggruppate nello stesso orientamento... qualcosa di davvero insolito. Certo, potrebbe essere un orientamento casuale, ma non è molto probabile. É proprio a causa della presenza di questo insolito raggruppamento che degli scienziati, nel 2016, hanno teorizzato l'esistenza di un altro pianeta, con una massa cinque volte quella della Terra e una distanza di circa 10 volte dal Sole rispetto a Nettuno.

Le teorie sulla sua esistenza (e sulla sua "non esistenza") sono tante, e nel nuovo studio i ricercatori hanno riferito di una nuova posizione in cui cercare: il Pianeta Nove potrebbe essere più vicino al Sole di quanto calcolato prima. Gli autori sostengono che le osservazioni effettuate fino a questo momento abbiano escluso questa zona "ravvicinata", motivo per cui non è ancora stato trovato.

Se il pianeta esiste, dovrebbe essere rilevabile dall'Osservatorio Vera Rubin quando sarà lanciato prossimamente. Qui potrete trovare lo studio originale condotto da due ricercatori della Cornell University. Per la maggior parte degli astronomi, però, il Pianeta Nove non esiste.