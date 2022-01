Misterioso oggetto in orbita attorno ad una stella: di cosa si tratta?

La dott.ssa Karen Collins, astronoma dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), con la collaborazione di un grande team scientifico, ha recentemente scoperto un misterioso oggetto denominato TIC 400799224. Un enigmatico oggetto cosmico in orbita attorno ad una stella.

Il team si è avvalso dell'aiuto di TESS, il Transiting Exoplanet Survey Satellite, un telescopio spaziale della NASA lanciato nel 2018 con l'obiettivo di scoprire piccoli pianeti attorno alle stelle più vicine al sole.

TESS ha finora scoperto 172 esopianeti confermati e redatto un elenco di ben 4703 esopianeti candidati. La sua fotocamera ultrasensibile è capace di scattare immagini che coprono un enorme campo visivo, più del doppio dell'area della costellazione di Orione, assemblando inoltre un catalogo con oltre 1 miliardo di oggetti, il TESS Input Catalog (TIC).

Gli astronomi del team hanno quindi cercato nel registro di TESS utilizzando strumenti di calcolo basati sull'apprendimento automatico, sviluppati dai comportamenti osservati in centinaia di migliaia di oggetti variabili noti.

La misteriosa sorgente TIC 400799224 era stata avvistata casualmente a causa del suo rapido cambiamento di luminosità, di quasi il 25% in sole quattro ore, seguito poi da diverse variazioni nette che potrebbero essere interpretate come un'eclissi.

Gli astronomi hanno poi ulteriormente studiato l'oggetto con un'ampia varietà di strumenti, alcuni dei quali in osservazione del cielo da molto più tempo di quanto TESS sia in funzione, scoprendo come TIC 400799224 sia probabilmente un corpo celeste orbitante in un sistema stellare binario, nel quale uno dei due astri pulsa con un periodo di 19,77 giorni.

Gli autori della scoperta hanno affermato: "Probabilmente ci troviamo di fronte ad un oggetto occultante che sta orbitando intorno alla stella ospite e che emette periodicamente nuvole di polvere che la nascondono. Inoltre è sorprendente anche la natura stessa del corpo orbitante".

Infatti la quantità di polvere emessa è straordinaria. Per fare un esempio, se una tale massa fosse prodotta dalla disintegrazione di un oggetto grande quanto l'asteroide Cerere nel nostro sistema solare, potrebbe rimanere visibile solo ottomila anni prima di scomparire, invece la polvere emessa da TIC 400799224 è apparentemente rimasta inalterata.

Il team è quindi fondatamente entusiasta della scoperta, ed ha come obbiettivo quello di continuare a monitorare l'oggetto e di incorporare osservazioni storiche del cielo così da cercare di determinarne le variazioni avvenute nel corso di molti decenni.

Chissà quanto ancora potremo scoprire sullo spazio anche grazie alle nuove tecnologie, come ad esempio il primo pianeta in orbita attorno a tre stelle. Ed proposito di innovativi strumenti astronomici, vi siete mai chiesti dove si trova ora il telescopio James Webb? Ecco un fantastico sito per seguire il suo viaggio.