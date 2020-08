Il misterioso oscuramento di Betelgeuse ha finalmente una spiegazione

La stella Betelgeuse, della costellazione di Orione, è una supergigante rossa quasi alla fine del suo ciclo vitale. Viene costantemente monitorata dai centri di ricerca, e durante il mese di ottobre il corpo celeste ha espresso una netta riduzione della propria luminosità.

Per tutta la fine dell’anno 2019, e fino ad arrivare ad aprile inoltrato, la supergigante è stata dichiarata come “molto meno luminosa” del solito. La sua magnitudine apparente è stata spesso ballerina nel corso dei decenni, ma mai come nell’ultimo periodo. L’ipotesi più avvincente è che potesse essere uno dei primi sintomi di un’imminente esplosione in supernova. Sebbene l’idea abbia attirato migliaia di curiosi e le osservazioni di Betelgeuse si siano triplicate in pochi mesi, gli esperti erano restii a confermare tale eventualità – con ancora troppe variabili in gioco.

Grazie al più recente studio pubblicato sull’Astrophysical Journal, ora finalmente sappiamo cosa è successo alla “spalla di Orione”, e gli astronomi ci avevano visto lungo: l’esplosione del corpo celeste non ha nulla a che vedere con quanto osservato da qui, sulla Terra.

Lo studio si è servito dell’ormai indispensabile e immortale Telescopio Spaziale Hubble, che raccoglieva dati già da inizio 2019. Dai dati è emerso che in realtà “qualcosa” si è interposto tra il nostro punto di osservazione (la Terra) e Betelgeuse: secondo gli astronomi a capo della ricerca, è stato espulso un getto di materiale caldo e denso dalla superficie della stella stessa, portandosi proprio nel nostro cono di osservazione. Allontanandosi dalla zona calda, il getto si è raffreddato ed è diventato poi più opaco e “nero”, oscurando circa un quarto di Betelgeuse, per poi diradarsi definitivamente solo dopo qualche mese.

Ancora non è chiara l’origine di tale espulsione di materiale stellare, ma è probabile sia legata al normale ciclo vitale che una stella delle dimensioni di Betelgeuse (quasi mille volte il raggio del Sole) assume negli ultimi istanti della sua vita. Dovranno passare forse altre decine di migliaia di anni prima di vederla trasformata in una supernova (un tempo brevissimo in termini astronomici).