Questo misterioso pianeta potrebbe trasformarsi in un mondo acquatico

In una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics, un pianeta a soli 138 anni luce dalla Terra - chiamato HD-207496b - potrebbe essere in fase di trasformazione e ha un'atmosfera gassosa, un oceano globale o una combinazione di entrambi.

Oltre ad aiutare gli astronomi a risolvere un mistero nel rilevamenti di esopianeti, questa scoperta darà uno sguardo più da vicino all'enigmatico corpo celeste. La densità dell'esopianeta è di circa 3,27 grammi per centimetro cubo: ciò significa che è considerevolmente meno denso dei 5,51 grammi per centimetro cubo della Terra e implica che la composizione di HD-207496b non sia interamente rocciosa.

Quindi i ricercatori hanno eseguito la modellazione per vedere di cosa è fatto il mondo. "Scopriamo che HD-207496b ha una densità inferiore a quella della Terra, e quindi ci aspettiamo che abbia una quantità significativa di acqua e/o gas nella sua composizione", scrivono i ricercatori nel loro articolo. "Dalla modellazione della struttura interna del pianeta, concludiamo che il pianeta ha un involucro ricco di acqua, uno ricco di gas o una miscela di entrambi."

La stella spoglierà completamente l'esopianeta entro 520 milioni di anni, dicono gli scienziati. È anche possibile che l'atmosfera sia già scomparsa e HD-207496b sia già un mondo oceanico spoglio. "In generale", scrivono i ricercatori. In futuro arriveranno studi successivi per caratterizzare l'atmosfera e dovrebbero rivelare la vera natura del corpo celeste.