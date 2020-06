Un misterioso raggio cosmico che si ripete ogni 157 giorni

Per la seconda volta gli astronomi hanno trovato un fast radio burst che si ripete, ciclicamente, ogni 157 giorni. Questo potrebbe significare che la misteriosa imprevedibilità di questi fenomeni potrebbe dipendere dalla nostra capacità, o per meglio dire incapacità, di rilevarli.

FRB 121102 è già famoso per essere il fast radio burst più attivo che conosciamo, avendo emesso molti burst dalla sua scoperta, nel 2012. Si pensava che non ci fosse un ragione o un ritmo in questa attività, ma nuove analisi hanno rivelato l'esistenza di un pattern definito.

In accordo con i nuovi studi, e con una nuova analisi di quelli vecchi, è stato scoperto che FRB 121102 ripete un'attività con un periodo di 90 giorni e con una pausa di 67 giorni. Quest'intervallo di 157 giorni si ripete regolarmente

"Questo è un risultato straordinario ed è soltanto il secondo sistema in cui abbiamo visto una modulazione simile," spiega l'astronomo Kaustubh Rajwade, dell'Università di Manchester. "Rilevare una periodicità fornisce un importante vincolo per comprendere l'origine dei burst e l'attività ciclica si oppone all'ipotesi delle stelle di neutroni."

I fast radio burst sono dei fenomeni affascinanti, enormi fasci di energia nello spettro radio che durano pochi millisecondi. Nel loro sistema di riferimento, emettono l'energia di migliaia di milioni di Soli. Alcuni di loro hanno brillato una volta soltanto e dopo non siamo stati in grado di osservarli ancora, questo li rende imprevedibili.

Un piccolo numero ha mostrato un attività ripetitiva che sembrava essere casuale, almeno fino alla scoperta di FRB 180916 , che ha mostrato un periodo di 16 giorni circa. Questo è circa 10 volte più piccolo del periodo di FRB 121102; ma, se ipotizziamo che i due oggetti siano simili, l'unica differenza dovrebbe essere dovuta al periodo orbitale.

Molte possibili spiegazioni sono già state ipotizzate; dai buchi neri alle stelle di neutroni, passando per ipotetiche stelle chiamate blitzar agli alieni (no, non sono gli alieni). Adesso che abbiamo scoperto una seconda sorgente ciclica, dobbiamo considerare la possibilità che tutti i FRBs siano periodici. Non abbiamo abbastanza dati per fare nessuna ipotesi e questo dovrebbe spingere la comunità scientifica a dedicare maggiori sforzi all'osservazione di questi meravigliosi fenomeni.