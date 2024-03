Per la prima volta degli animali hanno dimostrato di saper seppellire i loro cuccioli

Una nuova ricerca sta sconvolgendo gli etologi e gli zoologi di tutto il mondo. Alcuni ricercatori hanno individuato cinque sepolture di cuccioli di elefante indiano nel nord della regione del Bengala, nel corso di alcune spedizioni avvenute tra il 2022 e il 2023.

In un primo momento gli scienziati hanno pensato che queste sepolture potessero essere state prodotte da degli esseri umani, ma studiando meglio le tracce tutto intorno e cominciando a seguire le varie popolazioni selvatiche presenti nel territorio, si sono resi conto che gli Elephas maximus indicus - la sottospecie a cui appartengono gli esemplari presenti in India - erano responsabili dei vari scavi e che erano perfettamente in grado di svolgere quello che potremmo definire un "funerale".

Questa è una notizia sconvolgente per la ricerca, visto che nessuno aveva mai immaginato che gli elefanti potessero compiere qualcosa del genere. Fino a questo momento infatti si sapeva che fossero perfettamente in grado di capire il concetto della morte, che soffrivano il lutto in maniera molto intensa e che riconoscevano i vari esemplari anche dalle loro ossa, ricollegando il loro odore ai ricordi dei momenti vissuti passati insieme.

"Non eravamo tuttavia preparati a questo" hanno chiarito Parveen Kaswan e Akashdeep Roy, i due biologi coinvolti nella pubblicazione dello studio, uscito questa settimana su Journal of Threatened Taxa. "Attraverso l'osservazione diretta delle fosse, la fotografia digitale, gli appunti sul campo e i rapporti degli esami post-mortem, i nostri test ci hanno portato a credere che i cadaveri siano stati sepolti e posti all'interno della fosse in un certo stile, facendogli assumere una posizione sdraiata anormale, indipendentemente dalle ragioni della morte del piccolo".

I cadaveri ritrovati all'interno di queste "tombe animali" appartenevano a dei cuccioli morti dopo pochi mesi di vita ed erano sufficientemente leggeri da poter essere trasportati presumibilmente dalle madri. È possibile anche pensare che nel caso in cui gli elefanti avessero la forza di sollevare anche i corpi degli adulti seppellirebbero anche loro, un obiettivo che si rivela per loro purtroppo irraggiungibile a causa del loro eccessivo peso.

Attorno alle cinque sepolture sono state tra l'altro anche osservate un numero molto elevato d'impronte, appartenute ad elefanti adulti (dai 15 a 20 esemplari), quindi è anche possibile che questi animali possano aiutare i parenti dei defunti, nell'organizzare lo scavo e nel sopportare il lutto.

Questi animali non sono gli unici ad aver dimostrato di soffrire emotivamente per la morte di un parente. Anche le balene sono in grado di portare il segno del lutto per giorni e settimane intere, cercando ripetutamente di portare a galla i corpi dei loro figli morti, nella speranza che possano riprendere a respirare.