Misterioso smartphone OnePlus appare in rete: foto e primi dettagli tecnici

Il mercato cinese nelle giornate scorse ha accolto a braccia aperte il nuovo smartphone OnePlus Ace, non altro che un rebranding del OnePlus 10R che arriverà in India a breve. Dopo avere svelato tale mistero, quindi, i tipster del settore hanno spostato lo sguardo su un misterioso smartphone OnePlus apparso in rete in queste ore.

Grazie agli attenti colleghi di MySmartPrice siamo venuti a conoscenza di un dispositivo mobile della società di Pete Lau registrato nel database TENAA con le prime certificazioni, le quali ci illustrano non solo alcuni dettagli tecnici, ma anche il presunto design che trovate in calce alla notizia.

Dall’immagine noterete subito un dettaglio: assomiglia molto sia al OnePlus 10 Pro, sia agli ultimi top di gamma della linea OPPO Find X5. Dal primo dispositivo citato riprende il modulo fotocamera rettangolare con lenti dalle dimensioni importanti, mentre dal secondo riprende la soluzione elegante di rilievo dell’isola dei sensori dalla scocca posteriore. Restando su tale sezione dello smartphone, si parla della dotazione di tre sensori: un principale da 64 megapixel, uno da 8 MP e un terzo da 2 MP per macro o profondità; anteriormente, dunque, ci sarà una lente da 16 MP.

Sotto la scocca sappiamo solamente che ci sarà il supporto alla rete 5G e, lato memoria, un totale di 8/12 GB di RAM accompagnati da 128/256 GB di archiviazione; il tutto sarà gestito da una batteria da 4.890 mAh con supporto alla ricarica rapida a una velocità non specificata. Infine, il display in dotazione sarà un LCD Full HD+ LTPS da 6,59 pollici.

La comparsa sulle pagine del TENAA ci ha quindi svelato molti dettagli dello smartphone OnePlus dal nome ancora sconosciuto. Considerato ciò, ci aspettiamo una presentazione piuttosto vicina o, almeno, una nuova serie di leak nel corso delle prossime settimane. Arriverà anche in Italia? Lo sapremo solamente in futuro.

Nel frattempo, ricordiamo che OnePlus ha distribuito la patch di aprile 2022 su Nord 2 e OnePlus 9.