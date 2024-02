Questo misterioso suono ha ossessionato la Florida per anni, ecco cosa era

Nel 2021 praticamente tutti i residenti da Port Tampa alle Isole Davis in Florida, hanno sentito un suono decisamente preoccupante. Solo oggi infatti, dopo anni di misteri, abbiamo idea di cosa possa essere. Non potreste mai immaginarlo!

Dopo aver scoperto cos’ha causato il più grande rumore degli abissi questa volta scopriremo un mistero altrettanto interessante, almeno secondo il dottor James Locascio, responsabile del programma Fisheries Habitat Ecology and Acoustics presso il Mote Marine Laboratory & Aquarium.

In realtà già nel 2022 Locascio provò a fornire una bizzarra spiegazione del fenomeno. A distanza di quasi due anni i residenti stanno raccogliendo fondi per confermarla attraverso dei microfoni subacquei. Ma come può un suono così fastidioso provenire dall’acqua?

"Questo è un fenomeno piuttosto insolito. Tutte queste persone ne sono sorprese perché non è molto conosciuto", ha dichiarato lo stesso Locascio al Washington Post.

Secondo l'esperto il rumore potrebbe essere causato dai suoni dei pesci tamburo neri che si accoppiano. Come suggerisce il nome stesso, si tratta infatti di una specie particolarmente rumorosa.

"Una caratteristica distintiva della famiglia dei pesci tamburi è la capacità di creare suoni pulsanti o gracchianti utilizzando muscoli speciali per vibrare contro la vescica natatoria. Ogni specie emette un suono leggermente diverso", spiega il North Carolina Coastwatch.

Locascio sta ora progettando di posizionare dei microfoni sott'acqua per scoprire da dove proviene il rumore, con i residenti locali che copriranno il costo dell'attrezzatura. A quanto pare, questa volta non si tratta dunque del pesce completamente cieco in grado di "vedere" la luce.

"Questi pesci hanno preso in simpatia il sistema di canali di Cape Coral. Il loro rimbombo notturno è come il terribile gocciolamento d'acqua che dura per mesi", ha affermato Locascio al New York Times. Ma com’è possibile udire questi suoni così distanti?

Locascio ha spiegato che i rumori prodotti dai pesci tamburo hanno una frequenza sufficientemente bassa e una lunghezza d'onda sufficientemente lunga da attraversare le pareti del mare e il terreno, giungendo quindi nelle case sul lungomare.