Il misterioso veicolo spaziale X-37B degli Stati Uniti è ritornato in missione

L'aereo spaziale X-37B degli Stati Uniti ha lanciato con successo domenica 17 maggio la sua sesta missione dalla Florida. Il decollo è avvenuto solamente 24 ore dopo che le cattive condizioni meteorologiche nel sito di lancio, che hanno costretto le autorità a cancellare il tentativo di lancio originale.

L'esatto scopo del velivolo è ancora sconosciuto, tuttavia i funzionari della Space Force hanno rivelato che l'imbarcazione sta preparando numerosi esperimenti in questo viaggio per testare diversi sistemi nel freddo dello spazio. Il lancio è avvenuto solo sei mesi dopo l'arrivo del veicolo sulla Terra il 2 ottobre 2019, completando un record di 780 giorni di soggiorno nello spazio.

I funzionari della Space Force hanno affermato che gli esperimenti e la tecnologia portati dall'X-37B "consentono agli Stati Uniti di sviluppare in modo più efficiente ed efficace le capacità spaziali necessarie per mantenere la superiorità nel dominio dello spazio". In questa missione si testeranno ancora più esperimenti grazie a un nuovo modulo di servizio che contribuirà ad aumentare le capacità del veicolo.

Questa missione segna il secondo lancio sotto l'United States Space Force - una delle forze armate degli Stati Uniti d'America responsabile di tutte le operazioni spaziali e nel cyberspazio - dalla sua istituzione a dicembre.