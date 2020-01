Il misterioso virus della Cina è stato confermato anche in Giappone

Il Giappone ha confermato un caso del virus misterioso che è emerso per la prima volta in Cina. Questa è la seconda volta che il virus è stato rilevato al di fuori della Cina, dopo un caso in Tailandia.

Il ministero della salute giapponese ha riferito che un uomo che aveva visitato la città cinese centrale di Wuhan, l'apparente epicentro dell'epidemia, è stato ricoverato in ospedale (con febbre persistente) il 10 gennaio, quattro giorni dopo il suo ritorno in Giappone. Test sul paziente, che è stato dimesso dall'ospedale mercoledì, hanno confermato che era stato infettato dal nuovo virus. "Questa è la prima scoperta domestica di un caso di polmonite correlato al nuovo coronavirus", ha affermato il ministero in una nota.

"Continueremo la ricerca epidemiologica attiva coordinando al contempo gli sforzi con l'Organizzazione mondiale della sanità e le agenzie correlate per condurre una valutazione del rischio". Finora l'epidemia ha ucciso una sola persona, con 41 pazienti segnalati a Wuhan. L'epidemia ha causato allarme perché il nuovo virus appartiene alla stessa famiglia dell'agente patogeno che causa la SARS (sindrome respiratoria acuta grave), che ha ucciso 349 persone nella Cina continentale e 299 ad Hong Kong nel 2002 e nel 2003.

Il funzionario del ministero della Salute Eiji Hinoshita ha riferito ai giornalisti che il rischio di diffusione della malattia dal paziente era considerato basso, con attenti controlli effettuati su coloro che erano stati in stretto contatto con lui. "A questo punto, riteniamo improbabile che ciò comporti uno scoppio [dell'epidemia]", afferma, aggiungendo che il paziente non soffriva più di febbre e si stava riprendendo a casa.

Non è ancora chiaro se il virus misterioso possa essere trasmesso tra gli umani, ma mercoledì le autorità hanno affermato che era possibile che si fosse diffuso all'interno di una famiglia. Inoltre, martedì le autorità di Hong Kong hanno riferito che diverse decine di persone sono state ricoverate in ospedale con febbre o sintomi respiratori dopo aver viaggiato a Wuhan, ma finora nessun caso del nuovo virus è stato confermato.