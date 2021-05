Il Volto di Cydonia, cos'è questo 'volto umano' su marte?

La ricerca di vita extraterrestre intelligente è sempre stata un obiettivo fondamentale nell'esplorazione spaziale, pur senza risultati positivi. Ma il 25 Luglio del 1976, una fotografia scattata dalla sonda Viking 1 mentre si dirigeva verso Marte, ha portato molti a credere che avremmo potuto trovarla molto più vicino di quanto si pensasse.

L'immagine ovviamente, è il famoso "Volto di Marte", ripresa sopra la regione di Cydonia sul Pianeta Rosso, che mostra quella che sembra una gigantesca faccia umanoide, scolpita o addirittura costruita sulla superficie (quasi come la Sfinge degli egizi).

Già all'epoca gli scienziati della NASA ritenevano che il viso fosse solo un'illusione ottica causata dalla conformazione del territorio con le ombre al momento della foto, una pareidolia quindi (la volontà di ricondurre a forme già note oggetti o profili dalla forma casuale) allo stesso modo con cui diamo forme alle montagne, alle nuvole o alle costellazioni .

La stessa didascalia ufficiale dello scatto riportava "enorme formazione rocciosa, che ricorda una testa umana, formata da ombre che danno l'illusione di occhi, naso e bocca". Ciononostante non si fermarono le voci che volevano il Volto di Cydonia come la prova di intelligenza aliena e di un complotto governativo per tenere il mondo all'oscuro di tale scoperta.

In tantissimi affrontarono l'argomento con programmi, talk show, giornali scandalistici, libri e siti web che fecero a gara per chi avesse la tesi più sensazionalistica o strampalata. Anche la cultura pop ne divenne portavoce, con programmi e film come X-Files o Mission to Mars, nel fumetto Martian Manhunter o altri mezzi di comunicazione.

Furono necessari 20 anni di attesa per ottenere un'altra foto ufficiale della zona incriminata, quando nel 1998 la Mars Global Surveyor (MGS) sorvolò Cydonia riuscendo infine a catturare molteplici foto in alta definizione della regione, rivelando finalmente come la prima valutazione della NASA fosse corretta. Una semplice formazione rocciosa, una mesa per l'esattezza, di 1,5 km di diametro.

Da allora, ulteriori passaggi di sonde nel 2001 e nel 2007 hanno continuato a scattare ed inviare foto della regione di Cydonia con sempre maggiore qualità e precisione, ma c'è chi ancora crede che la mesa stessa sia una una costruzione artificiale ormai sepolta e quindi la prova di una civiltà aliena ormai estinta.

Voi che ne pensate? Conoscevate la storia del Volto di Cydonia?