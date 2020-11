Mistero in Amazzonia: diverse creature stanno diventando sempre più rare

La più grande foresta pluviale del mondo è l'Amazzonia, un luogo ricco di biodiversità e creature di ogni genere... ma c'è qualcosa che non torna. Gli scienziati della Louisiana State University iniziano a notare che alcuni animali, in particolare gli uccelli che si nutrono di cibo sul suolo della foresta, sono diventati molto difficili da trovare.

Cosa sta succedendo? "Quello che pensiamo stia accadendo è un'erosione della biodiversità, una perdita di parte della ricchezza in un luogo in cui speriamo che la biodiversità possa essere mantenuta", dichiara il professor Philip Stouffer della LSU in un nuovo studio pubblicato oggi su Ecology Letters.

Stouffer ha osservato la foresta dal 1991 fino al 2016. Intorno al 2008, però, lui e i suoi studenti hanno notato che raramente riuscivano a trovare alcune specie di uccelli che avevano osservato negli anni precedenti. Il team, successivamente, ha analizzato un vasto set di dati che copre più di 35 anni e ha coperto 55 siti per indagare su quello che stava succedendo. Quello che sospettavano si è rivelato essere vero.

"La nostra nostalgia era corretta, alcuni uccelli sono molto meno comuni di quanto non lo fossero prima", ha dichiarato Stouffer. "Se i modelli animali stanno cambiando in assenza di cambiamento del paesaggio, segnala un avvertimento che fa riflettere che semplicemente preservare le foreste non manterrà la biodiversità della foresta pluviale".

In generale, gli uccelli che hanno subito i declini più drammatici vivono sul - o vicino - al suolo della foresta dove si nutrono di artropodi, per lo più insetti. Non tutti gli uccelli sono in difficoltà, quelli che hanno altre strategie di foraggiamento (come la frutta) stanno bene; altri che si nutrono esclusivamente di insetti che si trovano sul suolo, invece, no.

Ciò suggerisce che gli uccelli onnivori con diete più flessibili riescano adattarsi meglio alle mutevoli condizioni ambientali. "L'idea che le cose stiano cambiando, anche nelle parti più incontaminate del nostro pianeta eppure non lo sappiamo nemmeno, illustra la necessità per noi di prestare maggiore attenzione", ha detto Stouffer.

Dobbiamo stare molto attenti alla foresta amazzonica, poiché entro i prossimi 50 anni potrebbe diventare una savana o la prossima pandemia potrebbe partire direttamente da lì.