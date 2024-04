Il mistero dell'aria più pulita sulla Terra può finalmente essere spiegato

Nell'Oceano Australe, gli scienziati hanno finalmente trovato la chiave per spiegare perché queste remote acque siano la sede dell'aria più pura del mondo. Non è solo la scarsa attività umana a mantenere l'aria libera da inquinanti, ma un affascinante gioco di nuvole e pioggia che si rivela essenziale.

Le ricerche evidenziano come, al di là della semplice assenza di inquinanti antropogenici, siano le dinamiche naturali a giocare un ruolo chiave. Il sale portato dagli spruzzi del mare e le polveri sollevate dai venti contribuiscono infatti alla formazione di aerosol, particelle sospese che normalmente associamo a un'aria di qualità inferiore (ecco quali sono i paesi con l'aria più inquinata al mondo).

Tuttavia, nel caso dell'Oceano Antartico, il fenomeno si complica grazie all'intervento di nuvole e piogge. Questo tratto di mare, noto per essere il più nuvoloso del globo, è teatro di precipitazioni rapide e sporadiche che si rivelano essenziali per mantenere l'atmosfera incontaminata. La recente introduzione di satelliti avanzati ha permesso agli scienziati di osservare con precisione senza precedenti i modelli nuvolosi sopra queste acque, focalizzandosi in particolare sulle formazioni a nido d'ape.

Queste ultime, con la loro alternanza tra "celle aperte", più trasparenti e meno riflettenti, e "celle chiuse", bianche e luminose, influenzano significativamente la riflessione solare e la produzione di pioggia. La scoperta che ha sorpreso i ricercatori riguarda proprio queste celle aperte, che, nonostante una minore presenza di nuvole, si rivelano incredibilmente efficienti nel "lavare" gli aerosol dall'aria, producendo quantità di pioggia sei volte superiori rispetto alle celle chiuse.

Questi risultati non solo spiegano perché l'aria sopra l'Oceano Antartico è così pura durante i mesi invernali, ma forniscono anche dati cruciali per migliorare i modelli climatici attuali. Con una migliore comprensione di come le nuvole e le precipitazioni influenzano l'atmosfera, gli scienziati possono fare previsioni più accurate, migliorando la nostra capacità di rispondere ai cambiamenti climatici.

