Il mistero di Beethoven e il metronomo non funzionante

Ludwig van Beethoven fu uno dei primi compositori a usare un metronomo (inventato nel 1815), un dispositivo utilizzato per misurare il tempo e scandire la scansione ritmica. Il compositore iniziò a modificare le sue opere con segni numerici con indicazioni del metronomo. C'è però un problema: ci sono dei dubbi sull'oggetto usato da Beethoven.

Molti esperti, a seguito di diverse analisi, affermano che il metronomo fosse rotto, un presupposto che ovviamente non potrà mai essere verificato. La maggior parte dei direttori d'orchestra ha omesso questi segni in quanto li considera troppo veloci, anche se alcuni li hanno usati per suonare le magnifiche sinfonie del compositore.

Tuttavia, i critici musicali e il pubblico hanno descritto i concerti che hanno seguito i segni del metronomo come frenetici e persino spiacevoli. Delle ricerche scientifiche precedenti hanno indicato diversi difetti che potrebbero aver colpito il metronomo quando venne utilizzato da Beethoven, facendolo funzionare più lentamente.

Così, in un nuovo studio, i ricercatori dell'Universidad Carlos III de Madrid e l'UNED hanno confrontato sistematicamente i segni metronomici con le interpretazioni contemporanee. Complessivamente hanno analizzato il tempo e le sue variazioni per ogni movimento di 36 sinfonie interpretate da 36 diversi direttori, per un totale di 169 ore di musica.

"Il nostro studio ha rivelato che i direttori d'orchestra tendono a suonare più lentamente di quanto indicato da Beethoven. Anche quelli che mirano a seguire le sue indicazioni alla lettera! I tempi indicati dal compositore sono, in generale, troppo veloci, al punto che, collettivamente, i musicisti tendono per rallentarli", afferma Iñaki Ucar, uno degli autori di questa ricerca.

Gli esperti hanno sviluppato una metodologia per stimare i parametri originali del metronomo di Beethoven dalle fotografie disponibili e dallo schema del brevetto. Inoltre, hanno smantellato un metronomo moderno per misurarlo e utilizzarlo per convalidare sia il modello matematico che la metodologia; qualcosa che non è mai stato fatto.

I ricercatori, in sostanza, hanno cercato di identificare una "rottura" nel metronomo che ha dato origine ai tempi lenti solitamente seguiti dai musicisti. Non è stato trovato nulla ma, secondo quanto riportano gli scienziati nel nuovo studio, Beethoven potrebbe essere stato in grado di scrivere molti di questi segni leggendo il tempo nel posto sbagliato.

