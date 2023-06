Il mistero del Buco di Gravità nell'Oceano Indiano: svelato il possibile perché

La forza di gravità è una costante sulla Terra, ma il nostro pianeta non è una sfera uniforme. È ricoperto di protuberanze e avvallamenti, con geologie di densità variabile che attraggono le masse vicine con gradi di forza leggermente diversi, creando una mappa ondulata conosciuta come geoide.

Profondamente sotto l'Oceano Indiano, questa forza si indebolisce fino a raggiungere un estremo minimo, creando quello che è considerato un enorme "buco" di gravità di circa tre milioni di chilometri quadrati, proprio dove il fondale marino affonda in una vasta depressione: questa è una delle anomalie gravitazionali più profonde sulla Terra.

Indagini basate su navi e misurazioni satellitari hanno rivelato molto tempo fa che il livello del mare appena al largo della punta del subcontinente indiano scende a causa del tira e molla gravitazionale. La causa di questo indebolimento relativo non è mai stata chiara. Ora, due ricercatori dell'Indian Institute of Science pensano di avere una migliore idea dei tipi di fenomeni planetari coinvolti.

Secondo loro, la risposta si trova a più di 1.000 chilometri sotto la crosta terrestre, dove i resti freddi e densi di un antico oceano si sono immersi in un "cimitero di lastre" sotto l'Africa circa 30 milioni di anni fa, agitando la roccia fusa calda. I loro risultati, basati su modelli computerizzati, non sono probabilmente destinati a risolvere il dibattito, almeno non fino a quando non saranno raccolti più dati.

Mentre le indagini continuano, la scoperta è un promemoria della complessità del nostro pianeta e delle forze incredibili che lo modellano. Mentre attendiamo ulteriori dati, possiamo solo meravigliarci di queste straordinarie anomalie gravitazionali e di ciò che ci dicono sul nostro mondo.