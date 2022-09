Il mistero del cartone animato di Reddit introvabile dal 2016 è risolto

Chi ha vissuto l'epoca delle videocassette conosce perfettamente quella "magica aurea" che si respirava, magari nei pressi di Natale, quando si guardavano dei cartoni animati in famiglia. È dunque chiaro il motivo per cui a qualcuno, ora un po' cresciuto, siano rimaste ben impresse delle immagini di cartoni animati visti in quel periodo.

Tuttavia, lo streaming non esisteva e col passare del tempo alcuni "rari" cartoni animati in videocassetta sono andati "persi", vista la distribuzione unicamente in quel formato. In parole povere, l'unica speranza per poter schiarire la propria memoria e trovare il nome di quel cartone animato che si guardava da piccoli sono gli altri ormai ex bambini, che potrebbero avere ancora in casa, "sepolta" da qualche parte, la videocassetta coinvolta.

Una storia di questo tipo ha scaldato il cuore degli utenti del Web nel corso degli ultimi anni. Infatti, nel 2016, ovvero ormai 6 anni fa, Will Sloan, host di un podcast canadese dedicato al cinema, pubblicò una foto di famiglia scattata attorno al 1992, in cui si vede semplicemente un personaggio di un cartone animato comparire in TV sullo sfondo, chiedendo aiuto agli appassionati per trovare l'opera coinvolta. Ci sono post su Reddit in merito. Come ben potete immaginare, arrivare alla soluzione non è stato per nulla semplice.

Diversi utenti hanno infatti provato a indovinare sin da subito il cartone animato, ipotizzando si trattasse di "The Littles" ("I Piccoli"). Tuttavia, il mistero è rimasto irrisolto fino a settembre 2022, ovvero fino a pochi giorni fa, quando lo YouTuber Joshua Rastia, guardando al suo scaffale di videocassette, è riuscito a trovare il cartone animato coinvolto: "The Christmas Gift of Light" del 1991, conosciuto anche come "The Soulmates in the Gift of Light". Ora il cartone animato è stato caricato su YouTube per preservarne la memoria (il personaggio della foto si vede per bene al minuto 7:40).

Come mai ci è voluto così tanto tempo per risolvere il mistero? Sembra che il cartone animato sia stato mandato in onda solamente una volta in TV ed esclusivamente in Canada. Ci sono inoltre diversi indizi sul fatto che la videocassetta di "The Christmas Gift of Light" possa essere stata commercializzata solamente in Canada. Insomma, finalmente il mistero del cartone animato "introvabile" di Reddit è stato risolto.