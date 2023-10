Quale mistero si cela dietro la 'sirenetta delle Fiji' trovata 100 anni fa?

Un misterioso oggetto, noto come “Sirena del Fiji” e rinvenuta in Giappone oltre 100 anni fa ha attirato l’interesse dei ricercatori. La creatura sembra essere un ibrido tra diverse specie e fu probabilmente ideata come fenomeno da baraccone in voga nel XIX secolo.

I ricercatori dell’Università del Kentucky del Nord sono a lavoro per scoprire la vera identità di una sirena, una specie di Frankenstein, un ibrido composto da parti di scimmia, rettile e pesce.

L’oggetto fu donato nel 1906 alla Clark County Historical Society da un marinaio americano in rientro dal Giappone.

Gli studenti di radiologia presso la NKU attraverso scansioni ai raggi X e tomografia computerizzata hanno analizzato l’oggetto, scoprendo che si trattava di una creatura con la testa ed il torso di una scimmia, le mani di un anfibio e la coda di un pesce.

In aggiunta vi erano parti contenenti elementi artificiali quali aste di legno, metallo per tenere gli artigli fissati in posizione, imbottitura in cotone ed una struttura in cartapesta che dava forma al tutto. Senza ombra di dubbio si tratta di un manufatto, e nella fattispecie potrebbe trattarsi di una “Sirena del Fuji”, una popolare attrazione del XIX secolo resa celebre in particolare dagli impresari dell’epoca.

I ricercatori, con il supporto e la collaborazione dell’acquario di Newport e dello zoo di Cincinnati, sono intenzionati ad esplorare questa misteriosa creatura a fondo, al fine di scoprire nello specifico gli animali utilizzati nella sua realizzazione ed in particolare il fine per cui è stata concepita.