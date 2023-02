Il 'mistero' della certificazione IP64 di OnePlus 11 5G: c'è la conferma

È uscita da poco la nostra recensione di OnePlus 11 5G, così come anche all'estero sono arrivate le review del nuovo flagship, che è stato accolto positivamente in linea generale. Tuttavia, c'è di mezzo un "mistero": c'entra la certificazione IP64.

Ebbene, finora OnePlus non aveva mai fatto riferimento a livello ufficiale alla presenza di quest'ultima, che ricordiamo è relativa alla resistenza alla polvere e agli schizzi, ma adesso GSMArena ha ottenuto delucidazioni direttamente dal popolare brand, che inaspettatamente ha confermato il tutto.

Infatti, GSMArena afferma di aver ottenuto conferma ufficiale direttamente da OnePlus della presenza della certificazione IP64 su OnePlus 11 5G a livello Global. In parole povere, il dispositivo offre quest'ultima in tutti i mercati in cui viene venduto. Chiaramente non si tratta di un elemento che va a cambiare le carte in tavola, visto che era già risaputo che lo smartphone era resistente al tutto, ma non era ben chiaro se alla fine ci fosse o meno una certificazione IP.

Questo ha portato in prima sede in molti, GSMArena compreso, a pensare erroneamente che non ci fosse alcuna certificazione IP, quando in realtà quest'ultima è presente, seppur non si faccia riferimento a una certificazione IP68, bensì a una IP64. Insomma, era bene chiarire questo aspetto.