Il mistero di Charles Shelton, l'ultimo soldato scomparso della guerra del Vietnam

Durante la guerra del Vietnam, un conflitto ha messo a dura prova la fierezza militare degli Stati Uniti... ed è qui che si cela la storia di Charles Shelton, un navigatore dell'Aeronautica Militare scomparso in una missione segreta sopra il Laos nel 1965.

La sua storia si trasforma in leggenda, tra tentativi di soccorso vanificati da un tempo avverso e presunte catture da parte delle forze comuniste del Pathet Lao. Il suo aereo fu abbattuto durante una missione ricognitiva sopra il Laos nel 1965, e da quel momento in poi, la sua esistenza fu avvolta nel mistero.

La sparizione dell'uomo non è solo la cruda testimonianza della brutalità della guerra, ma anche l'inizio di un'odissea per la sua famiglia, rimasta aggrappata alla speranza contro ogni probabilità. Nonostante le numerose campagne di ricerca, Shelton non fu mai ritrovato, e le storie del suo coraggio e delle sue presunte evasioni dalla cattività si susseguirono, alimentando la leggenda di un uomo che, contro ogni aspettativa, si rifiutava di arrendersi.

La fine della guerra del Vietnam non portò pace alla famiglia Shelton; al contrario, segnò l'inizio di una lunga lotta contro il silenzio e l'indifferenza. Marian Shelton, sostenuta dalla tenacia e dalla speranza, si impegnò in una ricerca disperata della verità, viaggiando fino al Laos e affrontando le ombre di un conflitto che aveva lasciato cicatrici profonde. La sua lotta, però, si scontrò con la realtà di un governo che sembrava più interessato a voltare pagina che a risolvere i misteri lasciati irrisolti.

