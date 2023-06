Il mistero del ciclo di vita delle cicale continua a stupire la scienza

Nel grande palcoscenico della natura, pochi fenomeni sono così affascinanti quanto l'emergere sincronizzato delle cicale periodiche. Questi insetti, che trascorrono la maggior parte della loro vita sottoterra nutrendosi della linfa delle radici degli alberi, emergono tutti insieme ogni 13 o 17 anni, a seconda della specie.

Immaginate un esercito di cicale che, dopo aver trascorso fino al 99,5% della loro vita sottoterra, emergono tutte insieme, creando un coro assordante. Questo è ciò che accade con le cicale del genere Magicicada, che sono tra gli insetti più studiati in termini di evoluzione ed ecologia. Tuttavia, nonostante gli sforzi, gli scienziati non sono ancora riusciti a capire come facciano questi insetti a contare gli anni.

Una delle teorie più accreditate suggerisce che il ciclo vitale estremo delle cicale sia un meccanismo di difesa contro i predatori. Emergendo tutti insieme gli adulti, che sono goffi e indifesi, minimizzano il rischio di esposizione ai predatori e rendono più facile e sicuro trovare un compagno. Se questa teoria spiega perché le cicale emergono tutte insieme, non spiega come sanno quando è il momento di farlo.

Alcuni ricercatori pensano che il clima possa avere un ruolo chiave. In ambienti freddi, i modelli mostrano che cicli di vita molto lunghi possono portare a densità adulte molto basse, limitando le opportunità di accoppiamento e favorendo l'emergenza sincronizzata. Lo stesso, però, non spiega come facciano le cicale a contare gli anni.

Forse raggiungono un peso critico o uno stadio di sviluppo che innesca la metamorfosi in adulti. O forse hanno un orologio biologico di quattro anni che valuta periodicamente il loro stato di sviluppo... o una combinazione di tutti questi fattori messi insieme. Nonostante le numerose incognite, gli scienziati sono ottimisti: con l'avanzamento delle tecniche genomiche, il mistero delle cicale periodiche potrebbe essere risolto nel prossimo decennio.