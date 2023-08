Il mistero dei cinghiali radioattivi in Germania è finalmente risolto

A prima vista i maiali selvatici della Germania potrebbero sembrare sani, ma c'è qualcosa che non quadra. Da decenni, i cinghiali di questa regione sono noti per i loro alti livelli di radioattività al cesio, un fenomeno che ha sempre trovato una facile spiegazione nel disastro nucleare di Chernobyl del 1986, ma non sembra essere questo il motivo.

Infatti, mentre la radioattività è diminuita in altre specie animali soggette alle radiazioni, nei cinghiali è rimasta sorprendentemente costante, un enigma noto come il "paradosso del cinghiale selvatico". Ora, una nuova ricerca condotta da Felix Stäger, radioecologo presso l'Università di Leibniz di Hannover, e il suo team, ha gettato nuova luce su questa questione.

Utilizzando campioni di carne di cinghiale raccolti dai cacciatori tra il 2019 e il 2021, gli scienziati hanno scoperto che i test nucleari condotti a metà del secolo scorso sono in parte responsabili della persistente radioattività in questi animali. In effetti, il 12-68% della contaminazione in quei campioni che superavano il limite di sicurezza per il consumo umano proveniva dai test nucleari.

Questa scoperta è fondamentale non solo per comprendere la radioattività persistente nei cinghiali, ma anche per valutare l'impatto potenziale dell'energia nucleare, soprattutto in un momento in cui si sta considerando come una possibile soluzione ai problemi di cambiamento climatico. La ricerca dimostra che le decisioni strategiche prese decenni fa possono avere ripercussioni durature sull'ambiente e sugli animali che vi abitano (e l'atollo Bikini è la dimostrazione di quanto detto).