Il mistero della classis Britannica: la flotta navale romana sullo Stretto della Manica

Creata probabilmente tra il 40 e il 43 d.C., la classis Britannica era una flotta romana voluta dall'imperatore Claudio per ottenere il controllo sullo Stretto della Manica e conquistare la Britannia, l'odierno Regno Unito. Tuttavia, qualcosa andò storto e oggi l'esistenza di quest'immensa flotta viene confermata solo da poche fonti archeologiche.

Le flotte navali romane furono una risorsa importante per l'Impero. Il loro scopo era quello di mantenere l'egemonia imperiale sia sulla terra ferma sia sui mari. Fra questi, la Britannicaa non fece eccezioni.

Essendo la Britannia una delle provincie più difficili da invadere, il quarto imperatore romano, Claudio (10 a.C. - 54 d.C.), decise di far partire dal nord della Francia, precisamente a Gesoriacum (l'odierna Boulogne-sur-Mer), una serie di vascelli con truppe e provviste per iniziare la campagna d'invasione.

Dopo la conquista dei primi territori inglesi, la flotta prese il controllo sulla Manica per poter trasportare continuamente risorse alle truppe a terra, soprattutto nei periodi di maggiori crisi militare. Per esempio, gli storici pensano che la Britannica fu risolutiva durante la campagna verso la Caledonia (l'odierna Scozia) del politico e militare Gneo Giulio Agricola (40 d.C. - 93 d.C.).

L'obiettivo della flotta non rimase circoscritto al sorvegliare la Manica. Essa attraversò anche i mari del Nord Europa per sostenere le guerre d'espansione in tutte le terre vicine al Reno. Proprio per questa sua posizione attiva nella guerra, gli storici, analizzando sculture e incisioni raffiguranti i vascelli della flotta, ipotizzano su questi fosse stato costruito un rostro particolare sulla prua per sfondare le navi nemiche.

Gli anni più difficili per la Britannica arrivarono quando i romani cominciarono a perdere completamente il controllo sulle isole britanniche, perché continuamente minacciati e sconfitti dai Sassoni. Questi, in particolare, erano riusciti a collaborare con i pirati franchi e continuavano a minacciare le roccaforti romane sulle coste della provincia.

Queste fortezze, chiamate "Saxonica" ("Saxonicum" al singolare), erano in tutto nove ed erano amministrate da alti dignitari imperiali nominati dalla famosa "Notitia dignitatum". Probabilmente vennero costruite come base navale per la classis Britannica per continuare a fornirle con truppe di militari e provviste.

Come la Legio VIIII Hispana, non si sa di preciso quale fine abbia fatto la Britannica. Alcuni studiosi concordano che venne utilizzata fino a metà del III secolo d.C. Tuttavia non vi sono documenti ufficiali o testimonianze scritte che spieghino il suo destino. Forse, dopo la "cacciata" dei romani dalle isola britanniche, la flotta si diresse in altre zone dell'Europa del Nord. Altri studiosi, invece, sostengono che fosse stata semplicemente smantellata perché non più necessaria.

Qualunque sia stato il suo destino, questo rimane un ennesimo mistero della ricchissima storia romana.