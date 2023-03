Un mistero lungo decenni è stato finalmente risolto su questo fiore

La Gorteria diffusa, una pianta che può essere trovata in Sudafrica, ha confuso gli scienziati per decenni e per tutto questo tempo è stata un vero e proprio mistero. Il motivo? Gli addetti ai lavori non riuscivano a capire per quale motivo creasse al suo interno delle vere e proprie "mosche finte in 3D". Finalmente abbiamo la risposta.

La finta mosca è davvero realistica: con tanto di grumi pelosi realistici e riflessi bianchi come dei veri insetti (che purtroppo non se la stanno passando tanto bene).

I ricercatori hanno trovato tre set di geni all'interno del fiore incaricati della creazione: il set dello "spostamento del ferro" cambia i pigmenti del petalo dal loro naturale colore rossastro-viola a un blu-verde più simile a un insetto; il set dei peli aggiunge questo effetto "peluria" al petalo; mentre il terzo set di geni crea le false mosche in modo casuale per rendere il tutto più realistico.

"Questa margherita non ha sviluppato un nuovo gene per creare una mosca, ma ha fatto qualcosa di ancora più intelligente: ha riunito geni esistenti, che già fanno altre cose in diverse parti della pianta, per creare una macchia sui petali che inganna le mosche maschi", ha afferma il coautore professor Beverley Glover, del Dipartimento di scienze vegetali dell'Università di Cambridge, sulla rivista Current Biology.

A che serve tutto questo? I petali della margherita, sostengono i ricercatori, forniscono al fiore un vantaggio evolutivo attirando più mosche maschi per impollinarlo. Incredibilmente affascinante, non trovate? A proposito, sapete che Charles Darwin non è riuscito a risolvere un "mistero abbominevole" sull'esistenza di alcune piante?