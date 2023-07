Il mistero delle dune sonore di Dunhuang: musica creata nel Deserto

Nella provincia nord-occidentale del Gansu, in Cina, le colline desertiche della città di Dunhuang creano la musica. Un fenomeno affascinante e un po' inquietante fa "cantare" le imponenti dune di sabbia sparse nel deserto di Kumtag quando soffia il vento.

Nonostante non siano uniche a Dunhuang, le dune musicali di questa regione sono al centro di molte leggende e folklore cinesi. Si trovano lungo la famosa Via della Seta, una significativa rotta commerciale che correva tra l'Asia Centrale e l'Europa e che è stata utilizzata per circa 1.500 anni a partire dal secondo secolo a.C.

La leggenda cinese racconta che l'area era una volta una regione montuosa dove il Lago della Luna Crescente, che ancora si trova sotto la sabbia, era circondato da templi sacri. I suoni di adorazione provenienti dai templi, però, disturbavano il sonno del Principe Drago Giallo del deserto vicino che, durante un momento di rabbia, coprì la regione e tutte le sue persone di sabbia... e la musica delle dune proviene proprio dai templi sepolti al loro interno.

Leggende a parte, la vera ragione dietro il fenomeno può essere spiegata attraverso una serie di caratteristiche specifiche possedute dalle dune di sabbia (che la matematica ha già spiegato). Composti da particelle fini a medie, la loro dimensione permette un migliore movimento e interazione dei grani di sabbia. Questo, combinato con la loro forma, crea diverse risonanze e frequenze, con grani lisci e rotondi che creano suoni migliori.

La grandezza e la pendenza delle dune può anche contribuire al loro suono. Naturalmente, ci vogliono anche le giuste condizioni di vento: quando è forte, le dune creano un ruggito potente, ma sotto una brezza leggera le colline producono musica delicata. Nonostante la peculiarità, la Cina ospita un certo numero di località simili, ma quelle di Dunhuang sono sicuramente le più famose.