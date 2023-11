Il mistero egizio dei resti di babbuino mummificati è stato scoperto

C'è un segreto che per secoli ha sfidato la comprensione degli studiosi: babbuini mummificati dell'Egitto, creature lontane dal loro habitat naturale, scoperti oltre un secolo fa. Questi primati, venerati e preservati con riti sacri, erano più di semplici animali per gli antichi Egizi; erano simboli di divinità.

Dei veri e propri ponti tra il celeste e il terreno, tra il sole e la luna. La ricerca moderna, armata di strumenti genetici avanzati, ha finalmente tessuto insieme i fili di questa enigmatica storia, rivelando che queste creature provenivano dalla regione del Corno d'Africa, precisamente da un'area che un tempo ospitava il porto di Adulis, un fulcro commerciale di prim'ordine.

La scoperta di DNA antico in uno di questi esemplari mummificati ha permesso di tracciare le loro origini e di gettare luce su un passato in cui Punt e Adulis, due leggendarie regioni commerciali che hanno plasmato l'economia e la geopolitica mondiale, potrebbero essere state la stessa località, separate da mille anni di storia. Questi primati, privati dei loro temibili canini - forse come misura di sicurezza - non erano semplici merci, ma tesori viventi, importati e allevati con cura, per poi essere mummificati in un atto di devozione e adorazione verso gli dei egizi.

Il loro significato religioso, la loro rappresentazione nelle arti e la loro presenza nelle tombe dei nobili non sono solo testimonianze di un antico culto, ma anche di un ponte culturale che ha influenzato profondamente le rotte commerciali marittime, dando avvio a quello che molti ricercatori considerano l'inizio della globalizzazione economica.

Questi animali mummificati sono simboli di un'interconnessione che ha modellato il mondo in modi che ancora oggi risuonano nella nostra storia collettiva. A tal proposito: sapete che i babbuini hanno un accento diverso in base ai vari gruppi in cui stanno?