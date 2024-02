Mistero della fisica che ha perplesso gli scienziati è stato finalmente risolto

Gli annaffiatoi vengono usati per dare "cibo" alle piante, ma cosa accadrebbe se, invece di spruzzare, aspirasse acqua? Si muoverebbe nella stessa direzione, opposta, o rimarrebbe immobile? Questo rompicapo, noto come il problema della girandola di Feynman, ha tenuto banco per decenni senza trovare una risposta definitiva.

Ora, un gruppo di matematici afferma di aver trovato la soluzione, combinando esperimenti in laboratorio con modellazione matematica. Non sono i primi a tentare di risolvere l'enigma, ma i loro risultati sperimentali confermano le previsioni. Nel lontano 1940, Feynman, allora studente a Princeton, realizzò un esperimento che, secondo i racconti, mostrava l'annaffiatoio rimanere fermo dopo brevi oscillazioni.

Da allora, esperimenti successivi hanno fornito risultati contrastanti, con l'annaffiatoio che si muoveva in direzioni imprevedibili o rimaneva quasi immobile. Il team di Kaizhe Wang, dottorando in fisica alla New York University, ha attribuito queste discrepanze alla geometria degli esperimenti precedenti e all'attrito interno, che potrebbe aver neutralizzato altre forze.

Hanno quindi costruito un nuovo cuscinetto rotante a bassissimo attrito, permettendo alla loro girandola inversa di ruotare liberamente. Questa era dotata di due bracci curvi e una sifone per aspirare l'acqua, consentendo esperimenti prolungati. Utilizzando coloranti, microparticelle e telecamere ad alta velocità, hanno osservato che l'annaffiatoio inverso ruota nella direzione opposta a quella di espulsione dell'acqua, sebbene molto più lentamente.

Questa scoperta non solo risolve un antico dilemma ma apre anche la strada a possibili applicazioni pratiche, come lo sviluppo di tecnologie per il recupero energetico da flussi d'aria o acqua.