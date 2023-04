Il mistero è (forse) risolto: chi ha creato degli strani buchi nel mare?

Strani buchi inspiegabili nelle profondità del Mare di Bering sono stati a lungo un mistero irrisolto ed oggetto di discussione, ma adesso abbiamo una possibile soluzione. Gli artefici di questo sconcertante fenomeno? Piccolissime creature...

Dopo aver visto come viaggiare nel tempo nel Mare di Bering, recentemente grazie ad uno studio pubblicato su Ecology and Evolution sulla biodiversità della fossa delle Aleutine vicino all'Alaska, un team di ricercatori si è imbattuto in strani buchi nel fondo marino. Ulteriori esplorazioni hanno in seguito rivelato che vi sono quasi 200 tunnel sotterranei orizzontali, che potrebbero essere opera di anfipodi.

Si tratta nello specifico di minuscoli crostacei simili a gamberetti, con dimensioni di circa 340 millimetri. È noto, inoltre, che alcune specie creano delle vere e proprie tane, scavando nel fondo del mare fino a uno strato di sedimenti nutrienti dai quali si cibano.

I ricercatori credono proprio che siano loro i responsabili. In una foto che potete vedere nel link in calce, si vede chiaramente un anfipode che si pensa appartenga al genere Maera, all'uscita di uno dei fori. La minuscola creatura ha all'incirca le dimensioni giuste e ha "arti" specializzati per scavare.

Nel tempo, un totale di 96 animali sono stati avvistati dentro o vicino ai buchi, inclusi ricci e pesci granatiere gigante (Albatrossia pectoralis), ma nessuno si adattava perfettamente alle dimensioni. A quanto pare dunque, dopo aver svelato il mistero delle strane forme geometriche nei deserti salati, questo animaletto sembra averne risolto un altro.

Oltre a sembrare bizzarri e a suscitare un mistero marino, i buchi del Mare di Bering hanno però un profondo impatto ecologico: forniscono complessità tridimensionale alla pianura abissale altrimenti piatta, creando l’habitat perfetto per molte specie. "Queste straordinarie strutture contribuiscono alla biodiversità locale e il loro creatore potrebbe essere considerato un ingegnere dell'ecosistema di acque profonde", scrivono gli autori dello studio.