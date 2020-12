Il mistero delle Georgia Guidestones, il monumento con le regole per ricostruire il mondoo

Nel 1979 un uomo, con lo pseudonimo di R.C. Christian, commissionò alla Elberton Granite Finishing Company un "monumento che avrebbe inviato un messaggio all'umanità". Stiamo parlando delle "Georgia Guidestones", un monumento in granito che ha fatto non poco discutere in tutti questi anni a causa del suo significato.

L'identità dell'uomo è rimasta segreta, poiché i documenti riguardo alla sua transizione bancaria, subito dopo il prelievo per pagare la compagnia, vennero distrutti. La costruzione delle Georgia Guidestones iniziò nel 1980. In quel periodo, le voci non passarono di certo inosservate e vennero ampliate dai cittadini: alcuni pensavano fossero i 10 comandamenti dell'anticristo, altri le regole per la creazione di un nuovo ordine mondiale.

Questo incredibile monumento - su richiesta di R.C. Christian - doveva fungere sia da bussola che da calendario. Inoltre, sulla struttura granitica sono presenti delle iscrizioni con dei punti fondamentali per - a detta di alcuni - far continuare l'umanità in caso di apocalisse. Il tutto in diverse lingue: inglese, spagnolo, swahili, hindi, ebraico, arabo, cinese e russo. Ecco cosa recitano:

Mantieni l'Umanità sotto 500.000.000 in perenne equilibrio con la natura;

Guida saggiamente la riproduzione, migliorando salute e diversità;

Unisci l'Umanità con una nuova lingua viva;

Domina passione, fede, tradizione e tutte le cose con la sobria ragione;

Proteggi popoli e nazioni con giuste leggi e tribunali imparziali;

Lascia che tutte le nazioni si governino internamente, e risolvi le dispute esterne in un tribunale mondiale;

Evita leggi poco importanti e funzionari inutili;

Bilancia i diritti personali con i doveri sociali;

Apprezza verità, bellezza e amore, ricercando l'armonia con l'infinito;

Non essere un cancro sulla terra, lascia spazio alla natura, lascia spazio alla natura.

Sui quattro bordi, inoltre, è inciso un ulteriore breve messaggio in quattro lingue antiche: Babilonese, Greco antico, Sanscrito, e Geroglifici egiziani che recita: "lascia che queste pietre-guida conducano a un'era della ragione". Perfino oggi, il significato di questo monumento è ancora molto discusso.